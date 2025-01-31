Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 40 yılı aşkın süredir imar sorunu yaşayan Kırcami’de son durumu paylaştı: “Karar beklediğimiz 2 dava dosyası kaldı. Eli kulağında. Yakında ruhsat alabilirsiniz diye ilan edeceğim” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa’da yılın ilk Muhtarlar Meclisi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de toplandı. Ümit Uysal’ın başkanlığında toplanan mecliste belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, MuratpaşaMuhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan yer aldı.

Başkan Uysal, Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini kapsayan ve 40 yılı aşkın süredir imar sorunu yaşayan Kırcami bölgesinde son 2 davadan karar beklediklerini söyledi.

Kırcami’de parselasyon planlarına ilişkin 24 dava açıldığını belirten Uysal,Bölge İdare Mahkemesi’nin parselasyon planının genelinin iptal edilmesine yönelik önceki kararı kaldırdığını söyledi.Başkan Uysal, mahkeme, davaların yalnızca ilgili parseller ve davacılar özelinde incelenmesi gerektiğine, genel bir iptalin hukuka uygun olmadığına hükmettiğini belirtti.

Başkan Uysal, “Aynı kararın gelmesini beklediğimiz 2 dosya kaldı. Onlar da gelirse planlarını ve parselasyonun geneline yönelik iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı kalmamış olacak. Eli kulağında. ‘Ruhsat alabilirsiniz’ diye ilan etmek üzereyim” şeklinde konuştu.