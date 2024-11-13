Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen COP29 Zirvesi’nde konuştu.AZERBAYCAN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Oturumu (COP29) kapsamında, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

İmamoğlu, COP29’un, “Yerel Yönetim ve Belediye Eylemi Oluşumu’nun (LGMA) Dünya İklim Eylem Zirvesi’ne Yanıtı” başlıklı oturumlar dizisinin, “Kentsel Liderlik” başlıklı panelinde konuştu. Local Governments for Sustainability (ICLEI) yöneticisi Yunus Arıkan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelin diğer katılımcıları ise Niterói (Brezilya) Belediye Başkanı Axel Grael, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Tokyo Valisi Yuriko Koik oldu.

Dünyanın küresel çalkantılar çağında yaşadığının altını çizen İmamoğlu, “Birkaç gün önce yayımlanan bir BM iklim raporu, iklim hedeflerimizde yavaş bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Ne yazık ki, bu yavaş ilerlemenin bedelini, en fakir ve en savunmasız olanlar ödüyor. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanı olarak misyonum, kimseyi geride bırakmamaktır” dedi.

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Başkan İmamoğlu, panelin ardından Türkiye’den gelen basın mensuplarının ve Azerbaycan medyasının COP29 kapsamındaki sorularını yanıtladı.

COP29 Türkiye pavilyonunu da ziyaret eden İmamoğlu, katılımcılarla anı fotoğrafları çektirdi. Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Bakü’deki kabrini ziyaret eden İmamoğlu, anıt mezara çelenk koyup, dua etti. İmamoğlu, merhum Aliyev’in ardından Bakü Türk Şehitliği’ni de bir ziyaret gerçekleştirdi.