Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret ve tehdit' iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava kapsamında ifade veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, İmamoğlu'nun 30 Mart 2026 tarihli duruşmada sarf ettiği sözlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması olarak bilinen dosyada görevli yargı mensuplarına yönelik olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.