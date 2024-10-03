Bayrampaşa Belediyesi’nin kısa zamanda yapımını tamamladığı Mis’s Cafe sosyal tesisleri ve Yuvamız Bayrampaşa çocuk eğitim merkezleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, “Eğitime yapılan yatırım, kalkınma, huzur ve refah olarak bize geri döner. Bu düşünceyle İstanbul’umuza bugüne kadar 104 kreş kazandırdık. Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’yu sosyal projelerinden ve eğitim hamlelerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Bayrampaşa’da vatandaşları mutlu eden hizmet merkezleri ve tesisler bir bir açılmaya devam ediyor…

ÇAY 3 TL

Bayrampaşa Belediyesi’nin kısa zamanda yapımını tamamladığı ve çayın 3 TL olduğu İsmet Paşa, Fatih Parkı, Millet Bahçesi ve Arda Turan Spor Kompleksi Mis’s Cafe sosyal tesisleri ile Altıntepsi ve Yenidoğan mahallelerindeki Yuvamız Bayrampaşa çocuk eğitim merkezleri törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli ile binlerce vatandaş katıldı. Bayrampaşalı’lar ilçedeki temasları boyunca İmamoğlu’na yoğun sevgi gösterinde bulundu.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ HASAN MUTLU’YU TEBRİK EDİYORUM”

Törende konuşan İmamoğlu, “Eğitime yapılan yatırım, kalkınma, huzur ve refah olarak bize geri döner. Bu düşünceyle İstanbul’umuza bugüne kadar 104 kreş kazandırdık. Eğitimci kimliği ile tanıdığımız Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’yu sosyal projelerinden, eğitim hizmet ve hamlelerinden dolayı tebrik ediyorum. Hep birlikte güzel adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Biz, makamda değil, sokakta olan belediye başkanlarımızla övünüyoruz. Hizmetlerimizde hiçbir zaman particilik, partizanlık yapmadık. Ancak bu ülkenin başında bir partizanlık belası var. Bu belayı İstanbul’umuzdan söküp attık, Türkiye’den de söküp atacağız. Bayrampaşa’mızda ve İstanbul’umuzda her şey çok güzel ilerliyor, her şey çok güzel oluyor. Açılışımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“PROJE VE HİZMETLERİMİZLE ANILMAK İSTİYORUZ”

“Projelerimize sevilmek, projelerimizle görünmek, projelerimizle bilinmek istiyoruz” diyen Belediye Başkanı Hasan Mutlu da, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyerek erişimi kolay sosyal tesisler ve kreşler açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Proje ve hizmetlerimizle Bayrampaşa’mızda sosyal hayatı geliştirmeye ve güçlendirmeye kararlıyız. Kreşlerimiz ve sosyal tesislerimiz ilçemiz, kentimiz ve halkımız için hayırlı olsun. Halkımıza hizmet yolculuğumuzda kıymetli desteklerini bizlerden esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle birlikte, Bayrampaşalı’ların sosyal hayatını daha da zenginleştirecek 4 sosyal tesis ile 3-6 yaş arası çocuklara en iyi şartlarda eğitim verecek 2 kreş resmen hizmete girmiş oldu.