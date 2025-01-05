İlim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpaşa Şubesi, Belediye Kültür Merkezi'nde 29. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Divan Başkanlığı'nı Resul Delen'in yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender YÖNDEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mustafa TOPSAKAL, İlçe Müftüsü Fazlı MUTLU, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Başkan Danışmanı Mehmet Halil HAYTA, Gaziosmanpaşa Sosyal Hizmet Müdürü Nurettin ÖZTÜRK, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkez Yöneticisi Rafet GAYRETLİ, Yeniden Refah Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet YILMAZ, Büyük Birlik Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fedai KARAKOL, İlim Yayma Cemiyeti Sultangazi Şube Başkanı Fevzi DÜLGER, Alperen Ocakları Gaziosmanpaşa Başkanı Kadir Yılmazer, Eyüpsultan EDEP Koordinatörü Süleyman UÇAL, STK ve dernek temsilcileri, basın temsilcileri, eğitimciler ve misafirler katıldılar.

Kongre'nin açılış konuşmasını yapan Başkan Kerem Akpınar, görev aldıkları yönetim sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak, misafirlere katıldıkları için teşekkür etti.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ise yaptığı konuşmada, İlim Yayma Cemiyeti'nin görev yaptıkları yerlerde var olmasının önemine vurgu yaptı.

Kongrede yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Kerem Akpınar

Resul Delen

Adem Önder

Mahmut Şahin

Murat Haşhaş

Şaban Öztürk

Nuri Şahin

Yedek Yönetim

Mehmet Koç

Ali İnci

Erol İçöz

Mehmet Ali Diyer

Eşref Talu

Mehmet Yılmaz

Erol Aydoğdu

Denetim Kurulu

Serol Öztürk

Safa Kocamaz

Fehim Özgür

Denetim Yedek

Kamil Şan

Mehmet Ergun Koç

Hüseyin Şirin

Genel Merkez Delegeleri

Kerem Akpınar

Şaban Öztürk

Nuri Şahin