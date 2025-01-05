İlim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpaşa Şubesi, Belediye Kültür Merkezi'nde 29. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığı'nı Resul Delen'in yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender YÖNDEN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mustafa TOPSAKAL, İlçe Müftüsü Fazlı MUTLU, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Başkan Danışmanı Mehmet Halil HAYTA, Gaziosmanpaşa Sosyal Hizmet Müdürü Nurettin ÖZTÜRK, İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkez Yöneticisi Rafet GAYRETLİ, Yeniden Refah Partisi Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet YILMAZ, Büyük Birlik Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fedai KARAKOL, İlim Yayma Cemiyeti Sultangazi Şube Başkanı Fevzi DÜLGER, Alperen Ocakları Gaziosmanpaşa Başkanı Kadir Yılmazer, Eyüpsultan EDEP Koordinatörü Süleyman UÇAL, STK ve dernek temsilcileri, basın temsilcileri, eğitimciler ve misafirler katıldılar.
Kongre'nin açılış konuşmasını yapan Başkan Kerem Akpınar, görev aldıkları yönetim sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak, misafirlere katıldıkları için teşekkür etti.
Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ise yaptığı konuşmada, İlim Yayma Cemiyeti'nin görev yaptıkları yerlerde var olmasının önemine vurgu yaptı.
Kongrede yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Kerem Akpınar
Resul Delen
Adem Önder
Mahmut Şahin
Murat Haşhaş
Şaban Öztürk
Nuri Şahin
Yedek Yönetim
Mehmet Koç
Ali İnci
Erol İçöz
Mehmet Ali Diyer
Eşref Talu
Mehmet Yılmaz
Erol Aydoğdu
Denetim Kurulu
Serol Öztürk
Safa Kocamaz
Fehim Özgür
Denetim Yedek
Kamil Şan
Mehmet Ergun Koç
Hüseyin Şirin
Genel Merkez Delegeleri
Kerem Akpınar
Şaban Öztürk
Nuri Şahin