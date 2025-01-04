AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatımızın 8. Olağan Kongresi yoğun katılım ile gerçekleşti. Mevcut İlçe Başkanı Fatih Aydemir Yeniden İlçe Başkanı seçildi.

Ak Parti Gaziosmanpaşa8. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na yoğun katılım oldu.

Gaziosmanpaşa'nın çocuğu olan ve siyasette önemli görevler alan geçmiş İçişleri Bakanı ve mevcut İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu @suleyman_soylu , AKP İstanbul İl BaşkanıOsman Nuri Kabaktepe @osmannurika , Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir @abdullahozdemirbb ve çok sayıda partili katıldı.



Fatih Aydemir, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederken, "Görev sürecimizce bu davaya omuz vermiş tüm başkanlarımıza teşekkür ediyor, yeni yönetimizin Gaziosmanpaşa’mıza, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Durmak yok, yola devam "dedi.



Süleyman Soylu'da yaptığı konuşmada, seçime atıfta bulunarak " Gaziosmanpaşa ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah yardımcıları olsun" dedi.

Soylu, genel siyasete de geçerek konuyu Ayasofya'nın açılışına taşıdı ve " Ayasofya’da namaz kıldık mı? Emevi Camii’nde namaz kılındı mı? Allah bu millete nasip edecek. Sancaklarımızla birlikte Mescid-i Aksa’da da namaz kılacağız" ifadesini kullandı. Soylunun konuşması partililer tarafından alkışlandı.

Konuşmaların ardından delegeler sandıkbaşına geçti. Gaziosmanpaşalı olan Milletvekili Süleyman Soylu'da oyunu kullandı. Oylama sonucunda Fatih Aydemir İLçe Başkanı ve Listesi de İlçe Yönetim Kurulu seçilerek görevlendirildi.