Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde ilçe siyasetinde aktif rol üstlenen ve ardından İçişleri Bakan Müşavirliği görevinde bulunan İlhan Ocaklı, İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü olarak görevlendirildi.

Yeni görevlendirme sonrası çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan Ocaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ocaklı, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

Sivil toplumun demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Ocaklı, İstanbul'un bu alanda güçlü bir merkez olduğuna dikkat çekti.

Görev süresince sivil toplum kuruluşlarının daha etkin, görünür ve iş birliklerine açık hale gelmesi için çalışacaklarını belirten İlhan Ocaklı, 'Daha güçlü bir İstanbul ve daha güçlü bir Türkiye için birlikte çalışacağız' ifadelerini kullandı.