Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, bazı belediye çalışanlarına yönelik gözaltı ve arama kararlarının, belediyenin kendi şikâyeti üzerine başlatılan adli süreç kapsamında gerçekleştiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanları hakkında alınan gözaltı ve arama kararlarına ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu.

Başkan Beşikçioğlu, söz konusu sürecin belediyenin daha önce yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldığını belirterek, olayın 'operasyon' olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını ve herhangi bir siyasi boyutunun bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile sermayesinin tamamı belediyeye ait olan Etimkent A.Ş.'de görev yapan bazı personeller hakkında işlem yapıldığı ifade edildi. Konunun, belediye Teftiş Müdürlüğü müfettişleri tarafından önceden tespit edilerek savcılığa iletildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen personellerden S.K.'nın daha önce görevden uzaklaştırıldığı ve 11 Eylül 2025 tarihinde belediye ile şirket tarafından müşteki sıfatıyla savcılığa şikâyet edildiği kaydedildi.

Başkan Beşikçioğlu, devam eden adli sürecin belediye tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.