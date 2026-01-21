Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye-Özbekistan arasında iki önemli toplantı

Çılgın Sayısal'da 2 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı

Sürücüler çalışma süresince Topça Köprüsü'nün alt yolundan yönlendirileceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli yönlendirmeler yapılacağı, bu nedenle sürücülerden yönlendirmeleri takip etmeleri istendi.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, köprünün Küpçüler istikametindeki trafik akışı ise kesintisiz şekilde devam edeceği kaydedildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Topça Köprüsü'nün çevre yolundan Et ve Süt Kurumu istikametine gidişi sağlayan güzergâhı, bakım çalışması kapsamında 22 Ocak Perşembe günü araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, TOPÇA Köprüsü'nün çevreyolu istikametinden Et ve Süt Kurumu'na giden güzergahının bakım çalışmaları nedeniyle 22 Ocak Perşembe günü araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.