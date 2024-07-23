Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımlar, dolandırıcılık amaçlı olduğu duyuruldu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, CİMER adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımlar, dolandırıcılık amaçlı" olduğu belirtilerek, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz" uyarısında bulunuldu.