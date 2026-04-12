Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yapay Zekâ Birimimiz tarafından, Antalya Bölge Müdürlüğü personeline yönelik 'Yapay Zekâ Eğitimi' düzenlendi.

ANTALYA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programı, personelin yapay zekâ alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmak, kurumsal iş süreçlerinde yeni nesil teknolojilerin etkin kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara; büyük dil modellerinin temelleri ve kullanım alanları, prompt mühendisliği teknikleri ve pratik uygulamalar, yapay zekâ güvenliği ile kurumsal verimlilik stratejileri ve iş gücü dönüşümü konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Teorik içeriklerin yanı sıra, Başkanlığımız bünyesinde geliştirilen ve aktif olarak kullanılan yapay zekâ uygulamaları üzerinden somut örnekler paylaşıldı. Bu kapsamda, Yapay Zekâ Birimi tarafından hazırlanan 6 farklı yapay zekâ uygulaması tanıtılarak uygulamaların kurumsal iş süreçlerine katkısı katılımcılarla paylaşıldı.

Programda ayrıca yapay zekânın kamu iletişimindeki rolü, etik kullanım ilkeleri, veri güvenliği ve dijital dönüşüm süreçlerine katkısı gibi başlıklar ön plana çıktı.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve genel değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.