Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgâr nedeniyle orman yangını riskinin artacağını belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın özellikle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı kesimlerinde orman yangınları açısından risk oluşturacak seviyede şiddetli rüzgâr beklendiğini duyurdu.

Vatandaşlardan bu süreçte azami dikkat göstermelerini isteyen Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, en küçük bir duman ya da şüpheli durumun ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'Yeşil Vatan' için tüm ekiplerin sahada görev yaptığını belirterek, orman yangınlarıyla mücadelede en büyük gücün vatandaşların duyarlılığı olduğunu ifade etti. Devletin tüm imkânlarıyla ve orman teşkilatının fedakâr çalışmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Yumaklı, kritik günlerde tedbirlerin ihmal edilmemesi ve doğal varlıkların korunması konusunda toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.