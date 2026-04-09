Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO'nun Ankara'da düzenlenen konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ittifak içindeki kritik rolüne dikkat çekerek, NATO'nun dönüşüm sürecine vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı ile SETA iş birliğinde düzenlenen 'NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma' konferansında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO'nun mevcut küresel gelişmeler karşısında dönüşüm ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Duran, NATO'nun Soğuk Savaş döneminde kolektif savunma amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, günümüzde çok boyutlu krizler ve jeopolitik kırılmalar nedeniyle ittifakın yeni bir yapılanma sürecine girdiğini ifade etti.

Uluslararası sistemde kalıcı ve yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirten Duran, NATO'nun bu süreçte dayanıklılık, caydırıcılık ve kriz yönetimini merkeze alan güçlü bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin güvenlik mimarisini yeniden şekillendirdiğini dile getiren Duran, ABD'nin NATO politikalarındaki değişim sinyallerinin de Avrupa ülkelerini savunma kapasitelerini artırmaya yönelttiğini kaydetti.

Türkiye'nin NATO içindeki konumuna özel vurgu yapan Duran, 'Türkiye, ittifaka istikrar sağlayan ve farklı alanlarda kritik katkılar sunan en stratejik paydaşlardan biridir' dedi. Türkiye'nin jeopolitik konumu, askeri kapasitesi ve 360 derece güvenlik yaklaşımıyla NATO için önemli bir aktör olduğunu ifade etti. Konuşmasında küresel krizlere de değinen Duran, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve uluslararası kurumların etkisizliğinin, NATO'nun iç dayanıklılığını güçlendirmesinin önemini artırdığını belirtti. Türkiye'nin son yıllarda izlediği aktif diplomasiyle bölgesel ve küresel krizlerde yapıcı rol üstlendiğini söyleyen Duran, Rusya-Ukrayna savaşı, Karabağ süreci ve Orta Doğu'daki gerilimlerde Türkiye'nin barış odaklı girişimlerine dikkat çekti.

İletişim alanının da modern güvenlik anlayışının önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Duran, dezenformasyon ve hibrit tehditlere karşı stratejik iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Duran ayrıca, NATO Zirvesi'nin bu yıl Ankara'da düzenlenecek olmasının Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, konferansın hayırlı olmasını temenni etti ve katılımcılara teşekkür etti.