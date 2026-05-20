Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde sahte kurban bağışı, HGS ödeme bildirimi ve banka mesajları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödeme mesajları ve banka görünümlü bağlantılar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti.

Açıklamada, vatandaşlara kısa mesaj yoluyla 'Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı' veya 'Geçiş ihlaliniz bulunmaktadır' gibi ifadeler içeren bağlantılar gönderildiği, bu yöntemlerle kişisel ve bankacılık bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Bakanlık, bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması ve işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ile uygulamaları üzerinden yapılması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca 'kredi kartı aidatı iadesi', 'dosya masrafı geri ödemesi' veya 'devlet destekli kredi' gibi vaatlerle gönderilen bağlantılar üzerinden zararlı yazılım yüklenebileceği ya da banka hesaplarına erişim sağlanabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, 'oltalama (phishing)' adı verilen siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı özellikle sahte banka internet sitelerine dikkat edilmesi gerektiği ifade edilirken, şüpheli durumlarda vatandaşların derhal bankalarıyla iletişime geçmeleri ve kolluk kuvvetlerine başvurmaları istendi. Bakanlık ayrıca dijital ödeme işlemlerinde güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, gençlerin sosyal medya ve oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılığına karşı korunmasının önemine dikkat çekti.