İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZDENİZ, Kurban Bayramı'nda Urla ve Mordoğan seferlerini başlatıyor. Karşıyaka ve Konak'tan kalkacak gemilerle İzmirliler bayram tatilinde denizin keyfini yaşayacak. Engelli yurttaşlar ve refakatçileri için ücretsiz erişilebilir seferler de düzenlenecek.

İZMİR (İGFA) - İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün, Urla ve Modroğan'a hafta sonları düzenlediği günübirlik gemi seferleri, bu yıl Kurban Bayramına özel düzenlenecek. İlk sefer, bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü yapılacak; 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek.

Gemiler Karşıyaka İskelesi'nden hareket edecek, Konak İskelesi'ne uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Bayramın ardından okulların kapanması ile birlikte cumartesi ve pazar günleri, hava ve deniz müsaadeli olarak yapılacak yaz seferleri; Konak, Karşıyaka iskelelerinden Urla ve Mordoğan ilçelerine düzenlenecek.

SABAH KARŞIYAKA'DAN HAREKET

Karşıyaka'dan 08.20'de kalkacak Urla seferi, 08.40'ta Konak'tan hareket edecek. Urla'dan 19.00'da dönüşe geçecek olan sefer, 20.10'da Konak'a, 20.30'da Karşıyaka'ya varacak. Mordoğan seferi ise Karşıyaka'dan 08.10'da, Konak'tan 08.30'ta hareket edecek. Dönüş vapuru ise 19.00'da.

Engelli yurttaşların yaz aylarını en güzel şekilde geçirebilmeleri için 'Erişilebilir Yaz Seferleri' de bayramın üçüncü günü başlıyor. 29, 30, 31 Mayıs tarihlerinde engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri Urla ve Mordoğan'a düzenlenecek bayrama özel yaz seferlerine rezervasyon yaptırmak şartıyla ücretsiz olarak katılabilecek. Her sefer için kontenjan 40 kişi ile sınırlı olacak. Erişilebilir seferlere rezervasyon için 0232 320 00 35 / 102 - 103 numaralı telefondan yapılabiliyor. Rezervasyon için son gün 25 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi. Bayram sonrası yaz seferleri hafta sonları yapılacak.

BİLETLER BİLET.İZDENİZ.COM.TR ADRESİNDE

İskelelerde oluşan yoğunluğu önlemek için gişelerden bilet satışı olmayacak, biletler online olarak bilet.izdeniz.com.tr üzerinden alınabilecek. Yolcular QR kod kontrolü sonrası hızlıca gemiye binebilecek. Biletler; Urla'ya tek yön 150 TL, Mordoğan'a ise tek yön 200 TL olacak. Ebeveynleri ile birlikte olmak kaydıyla 3-7 yaş arası çocuklar için ücret tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanacak. 3 yaş altındaki çocuklar seferlerden ücretsiz faydalanabilecek. Söz konusu seferler, günlük sefer tarifesinden ayrı olarak 'özel sefer' kapsamında düzenlendiği için; aktarma, serbest geçiş, personel kartıyla ücretsiz veya indirimli geçiş ile 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı dâhil olmak üzere tüm indirimli ve ücretsiz geçiş uygulamalarının dışında tutulacak.