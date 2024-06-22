Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’, ziyaretçilere kapılarını açmaya ediyor. Son olarak Hatay’dan kente gelen toplam 70 depremzede öğrencinin ziyaret ettiği ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin ünü Mersin sınırlarını aşmaya devam ediyor. Merkezi ziyaret eden öğrenciler merkeze olan hayranlıklarını ifade ederken, pek çok farklı deneyim alanı sayesinde iklim ve çevre konularında bilinçlendirildiler. ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’, açıldığı günden bu yana yaklaşık 90 binde fazla ziyaretçiyi ağırladı.MERSİN (İGFA) - Cumhuriyet’in 100. yılında gençlere ve çocuklara armağan edilen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, iklim ve çevre temasıyla çocuklara bilinç kazandırıyor. Öğrenciler, iklim ve çevre adına deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile farklı konu başlıklarını deneyimleme fırsatı buluyor. Merkezde bulunan deney düzenekleri sayesinde öğrencilere; yenilenebilir enerji, su kaynaklarının korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, enerji üretimi ve iklim değişikliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Türkiye’nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumunu da gören gençler, merkeze olan hayranlıklarını ifade ediyor.

TEKİN: “HER BİREYİN BURAYI DENEYİMLEMESİNİ BEKLİYORUZ”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan Sercan Tekin, Hatay’dan gelen 70 öğrenciyi merkezde misafir ettiklerinden söz ederek, “Öğrenciler için farklı bir deneyim oldu. Okulda öğrendikleri soyut bilgileri, burada somutlaştırmaya çalıştık. Onlar için faydalı ve keyifli bir deneyim oldu” dedi. Merkez’in tema olarak Türkiye’de tek olduğundan da söz eden Tekin, “İklim ve çevre temalı bir bilim merkeziyiz. İklim değişikliği, küresel ısınma gibi süreçlere değiniyoruz. Buradaki her düzeneğimizi anlattıktan sonra, bunun iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerini ve nasıl olumluya çevirebiliriz konusunu öğrencilere aşılamaya çalışıyoruz. Birçok düzeneğimiz okuldaki bilgilerini somutlaştıracak düzeyde” diye konuştu.

Merkez açıldıktan sonra; özellikle bölgemiz başta olmak üzere Türkiye’nin böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu anladıklarını kaydeden Tekin, “Gerek öğrencilerimiz, gerekse de vatandaşlarımız gayet memnun ayrılıyorlar. Yoğun bir talep var. Özellikle hafta içi öğrenci yoğunluğumuz çok fazla. Bu şekilde farklı illere de yayılmaya başladı. Hatay, Osmaniye, Adana, Niğde ve ilçelerimizden birçok öğrenciyi ağırlıyoruz” ifadelerini kullandı. Merkezi bugüne kadar yaklaşık 90 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini de sözlerine ekleyen Tekin, “Bu sayıya kısa sürede ulaşıldı ve daha da artacak. Ücretsiz merkezimiz Pazartesi günleri kapalı. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sadece öğrencileri, hafta sonları ise tüm vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Her bireyin burayı deneyimlemesini isteriz” dedi.

ÖĞRENCİLER MERKEZDE BİRÇOK YENİ BİLGİYE KAVUŞTU

Öğrencilerden 13 yaşındaki Yade Aydın, merkezin çok eğitici ve güzel olduğundan söz ederek, “Burada en çok fosil atıkların kullanıldığı yerler dikkatimi çekti. Bir de yağ atıklarının lavaboya dökülmemesi gerektiğini öğrendim” dedi. Doğaya ve çevreye duyarlı olduğunu kaydeden Aydın, “Fosil yakıtların canlılardan oluştuğunu bugün burada öğrendim. Burası hem eğitici ve öğretici, hem de etkinliklerle dolu bir merkez” diye konuştu.

Özellikle küçük yaştaki veya ortaokul lise çağındaki herkesin bu merkezi görmesi gerektiğini belirten Rüya İlsan Palta, “Çünkü çoğu kişi geri dönüşümün, fosil yakıtın ne olduğunu bilmiyor. Atık yağların geri dönüşüm yoluyla biyoyakıta dönüştürülebileceğini burada öğrendim. Çevre kirliliği ve küresel ısınmanın daha fazla olacak olması, 50 yıl sonra insanlığın hayatını olumsuz etkileyecek. Bunun önlemleri şimdiden alınmalı” dedi.

Sahra Su Demir de merkezde iklim değişikliği ile küresel ısınma hakkında birçok bilgi edindiklerinden bahsederken, “Burada, küresel ısınma hakkındaki bilinçlendirme çabası çok dikkatimi çekti. İklim çeşitleri hakkında birçok bilgi aldım. Yaşadığım yerde bu tarz merkezler çok bulunmuyor. Gelecek hepimizin ve geleceği korumak için herkesin çalışması gerek. Ortak bir gelecek için ben ve benim gibi arkadaşlarım, gençlerin de bilinçlenmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.