Bornova Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve başvuru sahibi olduğu “Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi (STORMLOG)” Projesi kapsamında Portekiz’in başkenti Lizbon’a önemli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) -STORMLOG Projesi aracılığıyla iklim ve enerji yönetimi alanlarında uzun vadeli stratejik planlamaya katkı sunacak bilgi ve deneyim kazanmayı hedefi ile gerçekleştirilen ziyaret, Bornova’nın çevreye duyarlı kentleşme vizyonunu güçlendiren ve yerel düzeyde uygulamaya dönük yeni stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyan önemli bir adım oldu.

Ziyaretin ilk gününde Lizbon Belediyesi ile iş birliği içinde çalışan “Lisboa E-Nova – Enerji ve Çevre Ajansı” ziyaret edildi. Burada, Lizbon’un iklim taahhütleri, sera gazı salımlarını azaltma hedefleri ve yeşil altyapı uygulamaları paylaşıldı. Doğal parklar, kent içi yeşil koridorlar ve çevreci kent planlama stratejileri, Bornova için ilham verici örnekler sundu.

SEL RİSKİNE KARŞI AKILLI ÇÖZÜMLER

Programın ikinci gününde heyet, Lizbon’un sel riskini azaltmak için geliştirdiği Genel Drenaj Planı kapsamında inşa edilen devasa yeraltı tünellerini inceledi. Campolide bölgesindeki şantiye gezisinde, yağmur sularının yönetimi ve altyapı sistemlerinin uzun vadeli etkileri ele alındı.

Sürdürülebilir ulaşım sistemlerini incelemek amacıyla CARRIS (toplu taşıma operatörü) ve EMEL (bisiklet paylaşım koordinasyon merkezi) ile teknik toplantılar yapıldı. Elektrikli araç altyapısı ve şarj sistemleri konusunda Mota-Engil Renewing firmasıyla detaylı görüşmeler gerçekleştirildi. Lizbon’un düşük karbon salımı hedefleri doğrultusunda yürüttüğü ulaşım politikaları Bornova heyetinin dikkatini çekti.

Su yönetimi konusunda Lizbon’un EPAL (şehir su yönetimi şirketi) yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, sürdürülebilir içme suyu temini ve altyapı yönetimi masaya yatırıldı. GEBALIS kurumuyla yapılan toplantıda ise sosyal konutlarda enerji verimliliği uygulamaları ve enerji odaklı sosyal politika modelleri incelendi.

Ziyaretin son gününde Lizbon Belediyesi Başkan Yardımcısı Filipe Anacoreta Correia ile gerçekleştirilen görüşmede, iki belediye arasında sürdürülebilir şehircilik politikaları üzerine işbirliği fırsatları değerlendirildi. Hareketlilik stratejileri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları konularında ortak projeler geliştirilmesi kararı alındı.

Bornova heyeti ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç’u da ziyaret ederek, yerel yönetimler düzeyinde ikili iş birliğini artırmaya dönük fikir alışverişinde bulundu. Bornova Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmanın Türkiye ile Portekiz’i yerel düzeyde yakınlaştırdığı ifade edildi.