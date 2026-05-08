TÜİK verilerine göre Nisan ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST 100 endeksi sağladı. Altın ise hem aylık hem de dönemsel değerlendirmelerde dalgalı görünüm sergiledi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, yatırım araçlarının performansını ortaya koydu.

Buna göre Nisan ayında aylık bazda en yüksek reel getiri, BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Aynı dönemde diğer yatırım araçlarının reel getirileri ise negatif seyretti. Mevduat faizi, euro, DİBS, dolar ve külçe altın hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE bazlı hesaplamalarda yatırımcısına kaybettirdi. En yüksek kayıp ise altın tarafında görüldü.

Üç aylık değerlendirmede de BIST 100 endeksi öne çıkarak hem Yİ-ÜFE hem TÜFE bazında en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Bu dönemde külçe altın ise en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık verilerde de tablo değişmedi; BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunarken, Amerikan doları en çok kaybettiren araçlardan biri oldu.

Yıllık değerlendirmede ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 32,18, TÜFE ile yüzde 28,41 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağlayarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, DİBS ve mevduat faizi reel getiri sağlarken; euro ve dolar yatırımcısına kaybettirdi.