KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütlerinden TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) Başkanı Soner Türküm ve beraberindeki heyeti Mutfak Sanatları Merkezi'nde misafir etti.

Bu yıl Federasyon Başkanları Toplantısı'nı Kayseri'de gerçekleştiren TÜRKONFED'in yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, konuklarını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi'nde ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Kayseri'nin vizyon projelerinden biri olduğunu belirterek, şehrin sosyal, kültürel ve gastronomi alanındaki yatırımlarla büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Heyete hitaben konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kadim medeniyetlerin merkezi olduğunu vurgulayarak, 'Her birinizi ayrı ayrı Kayseri'de ağırlamaktan, kadim medeniyetler şehri, hoşgörünün merkezinde misafir etmekten onur duyuyoruz' dedi.

Kayseri'nin üretim gücü, girişimci yapısı ve dayanışma kültürüyle öne çıktığını ifade eden Büyükkılıç, 'Bizim amacımız hep güzellikleri paylaşmak. Ortada büyük bir emek, güçlü bir ekip ruhu, deneyim ve samimiyet var. Hayırseverler şehri Kayseri'miz, aynı zamanda ekonominin olmazsa olmazı olan yatırımcı ve inovatif anlayışıyla da müteşebbis olan insanımıza hizmet için ne yapsak az diyoruz' diye konuştu.

Fedakârca görev yapan belediye personeline teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, iş dünyasının Türkiye'nin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek, 'Sizler ülkemizin olmazsa olmazısınız. İyi ki varsınız. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz' ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ise Kayseri'den büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç'ın sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteği yakından hissettiklerini söyledi.

Anadolu'nun gastronomi kültürünün önemine dikkat çeken Sönmez, Mutfak Sanatları Merkezi'nin örnek bir proje olduğunu belirterek, 'Buradaki vizyonu ve bu değerli yaklaşımı Anadolu'nun farklı şehirlerine taşımayı hedefliyoruz' dedi.