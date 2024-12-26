Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Noel Yortusu dolayısıyla bir mesaj yayınladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları tebrik etti.

"İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu değerlerin hayata geçirilmesi neticesindedir ki coğrafyamız, öteden beri, çatışmadan, savaştan, zulümden ve baskıdan kaçan herkese korunaklı bir çatı, güvenli bir liman olmuştur. Ülkemiz, bölgesel çatışma ve istikrarsızlıkların ortasında, hangi dine, inanca, etnik kökene ve mezhebe mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarının geleceklerinden emin olarak, barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir yerdir. Bugün olduğu gibi gelecekte de karşılıklı saygı doğrultusunda ülkemizdeki çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye, yarınlarımızı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum"