İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki 31 bin 610 ihtiyaç sahibi haneye Ramazan Bayramı için biner liralık nakdi destek sağladı. Başkan Dr. Cemil Tugay, dayanışma ruhuna dikkat çekerek “Kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarına sağladığı desteği bayramda da sürdürüyor. Ramazan Bayramı için sosyal incelemesi yapılarak ihtiyaç sahibi olduğu saptanan 31 bin 610 ailenin hesaplarına biner lira yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dayanışma ruhunun güçlendirilmesi, İzmir’de hiçbir vatandaşın sofrasının boş kalmaması için çabaladıklarını belirterek “İftar sofralarımızda ramazan bereketini paylaştık. Ramazan Bayramı’mızda da yurttaşlarımızın yanında olacağız. Tüm İzmirlilerin sevdikleriyle beraber güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Kimsenin yardıma ihtiyaç duymadığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.