İHS Teknoloji, siber tehditlere karşı kesintisiz koruma sağlamak amacıyla Bulut SIEM ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi hizmetlerini kullanıma sundu.İSTANBUL (İGFA) - İHS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sayın, “Banka ve fintech’lere uzun süredir siber güvenlik hizmeti sunuyoruz. Bulut SIEM servisimiz, fintech’lerin ve orta ölçekli şirketlerin yeni regülasyonlara ekonomik bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olacak” dedi.

7/24 izleme ve anında müdahale servisleriyle siber saldırıları engelleyen merkez, kurumların iş sürekliliğini güvence altına alıyor. Platform , fidye yazılımları, veri sızıntılarını, kötü amaçlı yazılımlar, oltalama saldırıları ve yetkisiz erişimleri tespit ederek etkin bir koruma sağlıyor.

Siber Güvenlik Kanunu

19 Mart 2025 tarihli Siber Güvenlik Kanunu, kurumların siber güvenlik tehditlere karşı almaları gereken tedbirleri tanımlıyor. Kanun kapsamında, fidye ve oltalama saldırılarına karşı önleyici tedbirler alınması zorunlu hale geldi. Ayrıca, yetkisiz erişimlere karşı güçlü kontrol sistemleri oluşturulması ve kurumların SOME ekiplerinin eğitilmesi de kanun kapsamında yer alıyor.

Siber tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sağlayan Bulut SIEM Platformu, gerçek zamanlı olarak siber güvenlik tehditlerini ve veri sızıntılarını anında tespit edebiliyor. Platform, her ölçekteki kurum için ekonomik bir siber güvenlik çözümü sağlıyor.

Regülasyonlara Uyum

Kurumların uyumluluk gereksinimlerine cevap veren Bulut SIEM Platformu, hazır kural ve rapor şablonları ile ISO27001, PCI DSS, HIPAA, GDPR ve KVKK standartlarına uyumu kolaylaştırıyor. Bu sayede, işletmelerin denetim süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine imkan tanıyor ve güvenlik standartlarını en üst düzeye çıkarıyor.

İşletmeler Güvenle İlerleyebilir

İHS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sayın, “Banka ve fintech’lere uzun süredir siber güvenlik hizmeti sunuyoruz. Bulut SIEM servisimiz, fintech’lerin ve orta ölçekli şirketlerin yeni regülasyonlara ekonomik bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olacak. 7/24 Siber Güvenlik Operasyon Merkezimizle birlikte, işletmelerin güvenliğini garanti altına alıyoruz,” dedi.