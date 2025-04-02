İhracatçı Birliklerinde 2022 yılında yapılan seçimli genel kurullarda göreve gelen Yönetim Kurulları geçen 3 yıllık süreçteki performanslarını da genel kurul üyeleriyle paylaşacaklar.İZMİR (İGFA) - Türkiye’ye 2024 yılına mal ve hizmet ihracatıyla 377 milyar dolar döviz kazandıran 150 bin ihracatçı 61 ihracatçı birliğinin mali genel kurullarında, 2025 yılı ihracat stratejilerini belirleyecekler ve 2025 yılı bütçelerini karar altına alacaklar.

İhracatçı Birliklerinde 2022 yılında yapılan seçimli genel kurullarda göreve gelen Yönetim Kurulları geçen 3 yıllık süreçteki performanslarını da genel kurul üyeleriyle paylaşacaklar. 2025 yılındaki genel kurullar, 2026 yılındaki seçimli genel kurullar öncesinde yapılacak son mali genel kurullar olacak.

Bünyesindeki 12 ihracatçı birliğiyle Türkiye’de ilk sırada yer alan Ege İhracatçı Birlikleri’nde genel kurul maratonu aynı zamanda ihracatın yıldızlarının ödüllendirilmesine de zemin hazırlayacak. 12 birliğin 6 tanesi genel kurullarında ödül törenleri düzenleyecek.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2024 yılı mali genel kurul toplantılarının ilki, 4 Nisan 2025 Cuma günü 7 yıldır EİB bünyesinde ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’yle başlayacak. EDDMİB üyeleri, Çin’in üretim kısıtlama kararı, AB’nin yeşil mutabakat şartları ve ABD’nin ilave gümrük vergileriyle yeniden şekillenen dünyada ihracatını güçlü tutmak için istişareler yapacak. EDDMİ B, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasına rağmen genel kurul takvimine sadık kalma kararı aldı.

7 NİSAN’DA İKİ GENEL KURUL BİRDEN AYNI GÜN YAPILACAK

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Kurul Salonu, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü iki ihracatçı birliği üyelerini ağırlayacak. İlk önce Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin genel kurul toplantısı yapılacak. 7 Nisan 2025 Pazartesi günü tekstil ihracatçılarından sonra salona Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyeleri gelecek. Türkiye’nin uyguladığı Orta Vadeli İstikrar Programı sürecinde döviz kurlarının enflasyon rakamlarının çok altında seyretmesinden en çok etkilenen iki sektörün genel kurullarında ihracatçıların bu cendereden kurtulmak için Ankara’ya taleplerini iletmeleri bekleniyor.

16-19 Mart 2025 tarihleri arasında Çin’de Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, 9 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan İzmir MARBLE Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı öncesinde, 8 Nisan 2025 Salı günü saat 16:00’da 2024 yılı mali genel kurul toplantısını gerçekleştirecek.

Türkiye’nin taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 22’sini tek başına gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15:00’te 2024 yılı mali genel kurul toplantısı için üyelerine çağrıya çıktı. EYMSİB 2024 yılındaki 1,3 milyar dolarlık ihracatına en çok katkı sağlayan 48 üyesi içinde “EYMSİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenleyecek.

Kuru meyve ihracatında Türkiye’nin ihracatına yüzde 55’lik katkı sağlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri 10 Nisan 2025 Perşembe günü mali genel kurul toplantısında bir araya gelecekler. EKMİB, bütçe ve iş programını karara bağlarken, 2025 yılı için belirlediği 1,2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için genel kurulda görüş alışverişinde bulunacak.

2025 yılına başarılı bir giriş yapan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 15 Nisan 2025 tarihinde yapacağı genel kurulda, 2025 yılı iş programı ve bütçesini görüştükten sonra, 2024 yılındaki 965 milyon dolarlık ihracatına büyük katkı sağlayan 7 kategoride 21 üyesi için ödül töreni yapacak.

2025 yılına 1 milyar dolar ihracat hedefiyle giren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te yapacağı genel kurul toplantısında 1 milyar dolara ulaşmak için izlenecek stratejileri belirleyecek. EMKOÜİB 2024 yılında Türkiye’ye 262 milyon dolar döviz kazandıran 15 üyesi içinde ödül töreni gerçekleştirecek.

YEŞİL ÖDÜL TÖRENİ YAPACAKLAR

Yumurta ihracatına getirilen 1,5 dolarlık fonla morallerin bozulduğu Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 17 Nisan 2025 Perşembe günü genel kurulunu yaparken, 5 alt sektörde 27 üyesi için ödül töreni yapacak. İhracat şampiyonları için 500 fidanlık bir koruluk oluşturulacak.

Türkiye’deki tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 2024 yılı mali genel kurul toplantısı için 18 Nisan 2025 Cuma günü Ege İhracatçı Birlikleri Genel Kurul salonunda bir araya gelecek.

Türk ekonomisini düzlüğe çıkarmak için uygulanan Orta Vadeli Program sürecinde doların enflasyon artış oranlarının çok gerisinde kalmasından en çok etkilenen sektörlerden birisi deri ve deri mamulleri sektörü oldu. Deri sektörünün ihracatı 2024 yılında Türkiye genelinde yüzde 18 kan kaybederken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 9 geriledi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 24 Nisan 2025 Perşembe günü yapacağı genel kurul toplantısında ihracattaki kan kaybını durdurmak adına hükümet tarafından alınması gereken önlemleri bir kez daha kamuoyuyla paylaşacak. EDMİB, sektördeki kara bulutları dağıtmak ve sektöre moral vermek için 31 üyesi için ödül töreni de düzenleyecek.