Gazeteci Yazar Mesut Demir, Ticaret Bakanlığı'nın berber ve kuaförlerin pazar günü kapatılması ile ilgili gerçekleri kaleme alarak, bu kararın ülkeye ihanet, ekonomiye darbe olduğunu yazdı. Gazeteci Yazar Mesut Demir'in kaleme aldığı yazısı...

İhanet mi, darbe mi? Berber ve kuaför kararıyla Ticaret Bakanı ne yapmak istiyor?

Bir taraftan ülke ekonomisinin canlanması için çaba harcayanlar, diğer yandan tasarruf tedbirleriyle ülke ekonomisini düzlüğe çıkarma çabaları yapılırken, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, sıcak paranın döndüğü berber ve kuaförlerin Pazar günü kapatılması kararı düşündürüyor.

Hangi akla hizmet böyle bir karar alınır?

Yaz dönemi düğünler genellikle Pazar günü oluyor. Gelin başı, gelinin akrabalarının kuaför işlemleri, berberde damat tıraşları…

Diyecekler ki; Valilik izniyle düğün varsa belli saatler aralığında berber ve kuaförler izinli olarak dükkanını açabilir.

Neden bürokrasi ile uğraşıyor bu insanlar?

Bürokrasi ülkemizde zaten yavaş işliyor. Bir yük (!) daha neden yükleniyor çok çalışan bürokrasimize!

Gelelim haftanın 6 günü çalışan işçi kesimine…

Erkekler tıraşlarını, kadınlar saç ve diğer bakımlarını Pazar gününe bırakıyor haliyle…

Hafta içi işyerinden izin mi alacak kuaför bakımları için?

Ya da hangi işyeri izin verecek?

Bu milletle dalga mı geçiliyor, aklıyla mı oynanıyor?

Bu nasıl bir karar ki, hem ekonomiye darbe vuruluyor, hem de insanların yaşamlarına müdahale ediliyor.

Bu kararın ilk çıkış notası neresiydi?

İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüler Esnaf Odası, bu fikri ilk ortaya atan kurumdu.

Ardından Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Saçma sapan, ülkeye ihanet dedirten bir uygulama ile ilgili karar aldı.

Bu kararı hazırlayan bürokratlar, karara imza atanlar kimler?

Neye, kime göre bu kararı aldılar?

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat bu karara nasıl, hangi düşünceyle imza attı?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf tedbirlerini yanlış anlamış sanırım.

Tasarrufu, bakanlığı içerisindeki lüks harcamalarda yapacaksınız sayın Bakan.

Kuaför ve berberleri tam para kazanacağı günü kapatarak değil.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat gafla uyandı! “Fahiş fiyatlarda vatandaş boykot etsin, Ticaret Bakanlığı yatsın” başlığıyla 18 Nisan 2024 tarihinde bir köşe yazısı yazmıştım.

Sayın Bakan’ın M. Talha Reis adlı fake hesabı devreye girmiş, fahiş fiyatlarla ilgili denetimin yetersiz olduğuna dair yazımıza X Platformundan olduk olmadık tehditler savurmuştu.

Bakalım bu yazımıza kaç tane fake hesap yollayacak sayın Bakan Prof. Dr. Ömer Bolat…

Fahiş fiyatlarla ilgili köşe yazımızdan sonra göstermelik denetimler yapıldı.

Lakin…

Zincir marketler başta olmak üzere halen daha fahiş fiyat trafiği var.

Denetimler halen yetersiz.

Ticaret Bakanlığı, denetimlerle uğraşacağına berber ve kuaförlerin Pazar günü kazanacağı 3 kuruşu kazanmasın diye uğraşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Sağlıklı ve esen kalın…