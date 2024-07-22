Türkiye’nin en büyük gübre üreticilerinden İGSAŞ, Samsun’daki 60 milyon dolarlık yatırımıyla Türk tarımına katma değer sağladığı yeni tesisinde sektörün ihtiyacı olan NP-NPK ve organomineral gübrelerin üretimini gerçekleştirecek.SAMSUN (İGFA) - 2022 yılının ilk aylarında Samsun’da 60 milyon dolarlık bir yatırıma başlayan İGSAŞ, iki yıl içinde gübre fabrikasını devreye aldı. Yeni fabrikada yakın zamanda sektörün ihtiyacı olan NP-NPK ve organomineral gübrelerin ilk üretimleri gerçekleştirildi.

Tarım sektörüne sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “İki yıl önce Samsun’da yeni bir yatırım kararı aldığımızı duyurmuştuk. Şimdi bu yatırımı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun’daki yeni tesisimizi, Türkiye tarımının değişen ihtiyaçları ve sektördeki yeniliklere uygun olarak tasarladık. Esnek yapısıyla birçok ürünü üretebilme kapasitesine sahip olan tesisimizde, Türk topraklarının ve çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu NP-NPK ve organomineral gübrelerin üretimini gerçekleştireceğiz. Tesisimizin devreye alınmasıyla mevcut yıllık 277.900 ton kompoze gübre üretim kapasitemizi iki katına yani yıllık 555.800 tona çıkaracağız. Aynı zamanda bu kapasite artışı ile bugüne kadar üretim yapmadığımız OMG ürünler ve ürüne özel farklı formülasyonlarda kompoze ürünlerde üreterek sektörümüze can suyu olacağız. Bölge için oluşturduğumuz yeni bir istihdam alanıyla da ülke ekonomimize de katkı sağlayacağız. Türk çiftçisine ve ülke topraklarına verim ile bereket katacak tesisimizin hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Organomineral gübrelerin kullanımının son 10 yılda yaygınlaştığını ve giderek de artacağını belirten Ünal, “NP-NPK gübrelerin kullanımı yüzde 70- 80’lerde, organomineral ürünler ise yüzde 20-30 bandına çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, yıllara göre değişmekle beraber ülkemizde tarım amaçlı 6,5-7 milyon ton gübre tüketiliyor. Bu rakamın 2-2,2 milyon tonunu ise kompoze gübreler oluşturuyor bilgisini verdi.

“ÜRETİM KAPASİTEMİZE YILLIK 277.900 BİN TON DAHA EKLEDİK”

Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: “Samsun fabrikamızın devreye girmesiyle, kapasitemize yıllık 277.900 bin ton daha eklemiş olduk. Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’nin gübre ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. 50 yılı aşan bilgi birikimimizden aldığımız güçle, inovatif, öncü, sürdürülebilir çalışmalarla sektörde fark yaratmayı sürdürmeyi hedefliyoruz.