Şirket, riskleri azaltılmış ve doğru konumlandırılmış projeler için fırsat motorunu genişletirken, ABD ve Türkiye'deki kilit projeler teknik olgunluk aşamasına ilerliyor.

HOUSTON (İGFA) - Jeotermal keşif ve geliştirme şirketi Ignis H2 Energy Inc. ("Ignis Energy"), küresel bir yatırımcı konsorsiyumundan 13,6 milyon dolar sağlayarak Series A yatırım turunun nihai kapanışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu dönüm noktası, şubat ayında duyurulan ve sürdürülebilir enerji yatırımcısı alfa8'in liderliğinde; sondaj yüklenicisi Nabors Industries, iklim teknolojisi yatırımcısı The Twynam Group, GEOLOG, çeşitli özel yatırımcılar ve aile ofislerinin katılımıyla gerçekleşen ilk kapanışın üzerine inşa edildi.

Ignis Energy, kısa vadede uygulanabilirliğe ve uzun vadede büyümeye odaklanan; küresel ölçekte çeşitlendirilmiş ve risk dengesi gözetilmiş bir jeotermal portföy oluşturuyor. Şirket, ticari olarak uygulanabilir jeotermal enerjiyi tespit etme, risklerini azaltma ve hayata geçirme konusunda uzmanlaşmış durumda. Bu turla sağlanan sermaye, önemli projelerin teknik olgunluk kazanmasını ve yüksek sermaye gerektiren geliştirme aşamalarına hazırlanmasını mümkün kılıyor.

"Herkesin çığır açan manşetlerin peşinde koştuğu bir piyasada, Ignis Energy odak noktasını yeniden jeolojiye çeviriyor." şeklinde konuştu Ignis Energy CEO'su Richard Calleri. "Yerin altında ısı olduğu kanıtlanmamışsa, ölçülebilecek bir şey de yok demektir. Ignis o şeyi bulur, kanıtlar ve üretir."

Nabors Industries Stratejik Girişimler Başkan Yardımcısı Guillermo Sierra, "Ignis, stratejisini hayata geçirme konusunda güçlü bir performans sergiledi ve şimdiden bir sonraki dönüm noktalarına doğru hızla ilerliyor" dedi. "Ticari yaklaşımları ve hızları fark yaratıyor; yakın vadeli projeler ve sonrasında da iş birliğimizin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."

KÜRESEL, KAYNAĞA UYGUN BİR JEOTERMAL PLATFORM İNŞA ETMEK

Ignis, onlarca yıllık petrol ve doğalgaz tecrübesinden yararlanarak, yüksek entalpili bölgelerde jeotermal projelerin riskini azaltmak için kanıtlanmış teknolojileri ve keşif iş akışlarını kullanıyor. Ignis, tek bir çığır açıcı gelişmeye bel bağlamak yerine, her projeyi bulunduğu rezervuar ve hedef pazara en uygun ticari teknolojiyle uyumlu hâle getiren "kaynağa uygun" bir strateji izliyor. Bu strateji uygun olduğu durumlarda, geleneksel hidrotermal sistemlerin yanı sıra geliştirilmiş jeotermal sistemler (EGS) ve ileri jeotermal sistemler (AGS) gibi yeni nesil yöntemleri de kapsıyor.

PLATFORMUN GELİŞİM HIZI VE GELECEĞE BAKIŞ

Ignis, Türkiye ve ABD'de yüksek öncelikli varlıklarını hızla ilerletiyor:

Türkiye: Doğu Anadolu'da Ignis, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ilk ısı gradyan kuyusunu açarak rezervuar sıcaklıklarını ve artezyen akışını doğruladı. Kaynarpınar sahasındaki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ve sahayı Ignis'in ilk ticari projesi ve yeterince araştırılmamış jeotermal havzalar için bir model hâline getirmek amacıyla bu yaz iki derin kuyu daha açılacak.Batı ABD: Ignis, Nevada'da beş adet ve Utah'ta bir adet kiralanmış saha yüzey araştırmalarını, kendi geliştirdiği yapay zekâ destekli hedefleme sistemiyle sürdürüyor. Nevada'da sondajın 2026'da yapılması, veri merkeziyle uyumlu bir enerji santralinin geliştirilmesinin ise 2027'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.Alaska: Eyalet nüfusunun üçte ikisine elektrik sağlayan Alaska Railbelt şebekesi, eskiyen doğalgaz santrallerinin yenilenmesi ve yüksek elektrik fiyatlarının düşürülmesi için acil çözüm gerektiren bir durumla karşı karşıya. Ignis'in bölgesel ortağı GeoAlaska, kamu hizmetleri, madencilik ve veri merkezi sektörlerindeki üç büyük müşteriden alınan Niyet Mektupları desteğiyle, ilk kuyu sondajını 2026 ortasında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ignis Energy COO'su Marcus Oesterberg, "Vizyonumuz pragmatik ve bölge odaklıdır." dedi. "Spekülatif atılımların peşinden koşmuyoruz; doğru teknolojiyi doğru kaynakla eşleştiriyor ve yerel ivme yaratıyoruz. Ignis, gerçek projeler üzerinden gerçek jeotermal potansiyele hayat veren bir fırsat üretim sistemidir."

DAHA TEMİZ BİR GELECEK İÇİN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KEŞİF

Ignis, yapay zekâyı bir gösteriş unsuru olarak değil, hassas bir araç olarak kullanıyor. Makine öğrenimi ve bilgisayarlı görüntüleme teknolojilerini birleştiren hibrit sistem, kiralama hedeflerinde ilerleme sağladı ve erken aşamada karar alma sürecini hızlandırdı. Bu, Ignis'in yeterince keşfedilmemiş jeotermal havzalara güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde girmesini sağlıyor.

IGNİS ENERGY HAKKINDA Ignis Energy; ABD, Türkiye, Endonezya ve İtalya'da ticari olarak uygulanabilir jeotermal projeler geliştiriyor. Şirketin bölge odaklı ve esnek teknoloji modeli, erken aşamada risk azaltımını ve daha akılcı bir geliştirme sürecini mümkün kılıyor. Şirket, 2030 yılına kadar 1 GW üretilebilir jeotermal rezerve ulaşmayı hedefliyor. https://ignisenergy.com/

ALFA8 HAKKINDA alfa8, jeotermal enerjiye olan tutkusuyla enerji dönüşümünü yönlendiren inşaatçıları ve teknolojileri destekleyen girişimci bir aile ofisidir. https://alfa8.co/

NABORS INDUSTRİES HAKKINDA Nabors Industries, jeotermal de dâhil olmak üzere düşük karbonlu çözümler geliştiren, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir sondaj ve enerji teknolojileri lideridir. https://www.nabors.com/

TWYNAM HAKKINDA Twynam, derinlemesine karbon azaltımına yönelik cesur ve ölçeklenebilir teknolojileri destekleyen, iklim odaklı bir yatırım şirketidir. https://www.twynam.com/

GEOLOG HAKKINDA GEOLOG, dünya genelindeki enerji operatörlerine ileri düzey formasyon analizleri ve gerçek zamanlı yerbilim hizmetleri sunmaktadır.