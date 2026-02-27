Ramazan ayında birlik ve dayanışma ruhunu büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde hizmet anlayışı doğrultusunda kentin farklı noktalarında kurduğu Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere her gün 15 bin kişilik ücretsiz iftar yemeği ulaştırıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 30 ilçede iftar sofraları kurmaya devam ederken, Kent Lokantaları ve Danışma ile Dayanışma Noktaları aracılığıyla da vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor.

Kent genelinde dört farklı noktada hizmet veren Kent Lokantalarında ücretsiz iftar menüsü uygulanıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan 15 bin kişilik iftar yemeği, Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde 12 yıldır gıda mühendisi olarak görev yapan Gökhan Koldaş, üretimlerin hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Koldaş, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak Dayanışma ve Danışma Noktaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her gün 15 bin kişilik iftar yemeği sunuyoruz. Alanında uzman ustalarımızla hazırlanan lezzetli yemekler, iftar saatinde sıcak şekilde ailelere ulaştırılıyor. Başkanımız sosyal yardımlara büyük önem veriyor. Ramazan ayında bu görevi yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Ballıkuyu Dayanışma Noktası'nda görev yapan Filiz Işık, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü sosyal çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Ramazan ayı öncesinde yemek dağıtımının saat 13.30'da başladığını hatırlatan Işık, 'İftar nedeniyle dağıtıma şimdi 17.30'da başlıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız' ifadelerini kullandı.