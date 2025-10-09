İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşu İETT, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaş almış büyüklerimiz için özel bir etkinlik düzenledi. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren İETT, bu anlamlı günde İstanbul'un her iki yakasındaki Darülaceze kurumlarını ziyaret ederek yaş almış büyüklerimizi bu yıl da unutmadı.

İSTANBUL (İGFA) - İETT, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi. Etkinlik kapsamında, İETT yöneticileri İstanbul'un her iki yakasında bulunan Darülaceze kurumlarını ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaretlerde, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen yöneticiler, onların yaşam hikâyelerini dinleyerek yakından ilgilendi.

SANATÇI BÜYÜKLERİMİZ İETT'DE AĞIRLANDI

Etkinlik kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sanatçı Yaşam Evi olarak da bilinen Akseki Ormanalı ve Nerime Turan Huzurevleri'nde kalan, aralarında birçok sanatçının da bulunduğu yaş almış büyüklerimiz, İETT Genel Müdürlüğü'nde misafir edildi, burada kendileri için özel olarak hazırlanan programla ağırlandı.

NOSTALJİK TRAMVAYDA İSTANBUL ŞARKILARI

Yaş almış konuklar, İstanbul'un simgelerinden Tarihi Tünel ve İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay ile nostaljik bir şehir turu da yaptı. Yolculuk boyunca İstanbul'a özel şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşanırken, katılımcılar geçmişte İstanbul'da yaşadıkları anılarını paylaştı.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve diğer yöneticilerin katıldığı etkinlikte, yaş almış büyüklerimize özel hediyeler takdim edildi. Bu anlamlı buluşma, duygusal ve unutulmaz anlara sahne oldu. İETT, yalnızca ulaşım yatırımları ve hizmetleriyle değil, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle de çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da yaşayan herkesin hayatına değer katmak amacıyla benzer projelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi hedefleniyor.