Yapay zeka destekli yeni platform, karar düzeyinde içgörü sunarak yapay zeka ekonomisi için gömülü bir zekâ katmanı oluşturuyor.

ACCESS Newswire / BOSTON, MASSACHUSETTS (İGFA) - IDC bugün, teknoloji liderlerini, analistleri ve sektör uzmanlarını küresel teknoloji pazarını yeniden şekillendiren güçleri incelemek ve teknoloji zekasının sunumundaki büyük evrimi tanıtmak amacıyla bir araya getiren amiral gemisi müşteri etkinliği IDC Directions 2026'nın açılışını yaptı.

Bu yılki etkinliğin merkezinde, IDC'nin yapay zeka (AI - Artificial Intelligence) ekonomisi için teknoloji zekası katmanı olarak tanımladığı şeyi oluşturan, yapay zeka destekli yeni platformu IDC Quanta™ yer alıyor.

Yapay zeka iş temposunu hızlandırıp karar döngülerini sıkıştırırken; IDC, rolünü bir araştırma ve veri merkezi olmaktan çıkarıp, güvenilir içgörüleri doğrudan kararların alındığı iş akışlarına aktaran gömülü bir zekâ yeteneğine dönüştürüyor.

IDC CEO'su Lorenzo Larini,'Yapay zeka tüm teknoloji pazarında zamanı sıkıştırıyor ve bu durum geleneksel araştırma modelini bozuyor,' dedi. 'Liderlerin daha fazla gürültüye değil; o anda ortaya çıkan, güvendikleri verilere dayanan ve kullanıma hazır bir zekaya ihtiyaçları var. IDC Quanta bunu mümkün kılıyor. Bunun, bu sektörün bir sonraki bölümünü tanımlayacağına inanıyoruz.'

TEKNOLOJİ ZEKASI KATMANINI TANIMLAMAK

IDC Quanta™, sektörün en ileri görüşlü teknoloji sağlayıcılarından ve kurumsal alıcılarından bazılarıyla yapılan iş birliği sonucunda, günümüzün karar alma süreçlerine uygun bir platform olarak ortaya çıktı. Directions etkinliğinde demosu yapılan IDC Quanta™, teknoloji zekasının sunulma şeklini yeniden tanımlayan beş farklı tasarım ilkesi üzerine inşa edilmiştir:

GÖMÜLÜ (EMBEDDED) - İş akışlarınızın içindeki zekâ: IDC Quanta™, zekayı profesyonellerin halihazırda kullandığı araçların içinde, e-posta ile başlayarak iş birliği ve yapay zeka platformlarına genişleyen bir şekilde doğrudan sunar. IDC; arama, bağlam değiştirme veya içgörüleri manuel olarak sentezleme ihtiyacını ortadan kaldırarak daha hızlı ve sorunsuz karar vermeyi sağlar.

BAĞLAMSAL (CONTEXTUAL) - İş bağlamınız, IDC zekasıyla birleşiyor: Kuruluşlar kendi verilerini, belgelerini ve üçüncü taraf içeriklerini güvenli bir şekilde IDC Quanta™'ya getirebilir ve bunları tek bir ortamda IDC araştırmalarıyla birlikte analiz edebilir. Platform, etkileşimler boyunca bağlamı koruyarak daha ilgili, kişiselleştirilmiş ve sürekli gelişen içgörüler sunar.

GÜVENLİK- Kurumsal düzeyde gizlilik ve kontrol: IDC Quanta, özünde katı veri izolasyonu ve yönetişimi ile tasarlanmıştır. Müşteri verileri gizli kalır, asla modelleri eğitmek için kullanılmaz ve güvenli bir çalışma alanı içinde tam olarak korunur; böylece kuruluşlar zekayı yüksek riskli kararlara güvenle uygulayabilir.

FARKINDALIK- Sormadan ihtiyacınız olan içgörüler: IDC Quanta, planlanmış zekayı otomatik olarak sunarak karar vericilerin bir adım önde olmasına yardımcı olur. Trend sinyallerini, anonimleştirilmiş emsal kalıplarını ve önerilen sonraki soruları kullanarak içgörüleri daha hızlı ortaya çıkarır ve sıkça ihtiyaç duyulan bilgiler için tekrarlanan komut (prompt) ihtiyacını ortadan kaldırır.

TİTİZLİK - Arkasında durabileceğiniz zekâ: IDC Quanta, 60 yılı aşkın tescilli veri, araştırma ve analist uzmanlığına dayanır; temel metodoloji ve girdiler konusunda tam şeffaflıkla kaynaklı, alıntılanabilir yanıtlar sunar. Yaygın yapay zeka araçlarının aksine, her çıktı güvenilir IDC zekasına kadar izlenebilir.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KARAR İŞ AKIŞLARINA GÜÇ VERMEK

IDC ayrıca, yapay zeka ekonomisinin teknoloji zekası katmanı için bir Model Bağlam Protokolü (MCP - Model Context Protocol) sunucusu oluşturduğunu ve IDC'nin zekasını doğrudan Claude iş akışlarına getirmek için Anthropic ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Bu iş birliği sayesinde kuruluşlar; MCP ve eklentiler aracılığıyla Anthropic ortamlarında yerel olarak IDC'nin tescilli araştırmalarına, verilerine ve metodolojilerine yetki bazlı erişim sağlayacaklar. Bu yaklaşım, IDC zekasına ayrı bir hedef olarak değil, işletmelerin halihazırda kullandığı yapay zeka araçlarının kusursuz bir uzantısı olarak erişilmesini sağlar.

Sonuç, yapay zekanın soru sormanın ötesine geçerek kullanıcı adına araştırma görevlerini yürüttüğü yeni bir 'temsilci (agentic) iş akışları' sınıfıdır. Bu iş akışları; kaynaklarda gezinmeyi, müşteri ve IDC zekâ verilerini sentezlemeyi, yapılandırılmış çıktılar oluşturmayı ve uygulanabilir teslimatlar üretmeyi içerebilir.

IDC zekasını yapay zeka tabanlı ortamlara yerleştiren IDC Quanta, yapay zekayı yetenekli bir asistandan kurumsal karar alma mekanizması için güvenilir bir operatöre dönüştürüyor.

ARAŞTIRMADAN GÖMÜLÜ ZEKAYA

IDC Quanta™, kapalı portallar aracılığıyla statik araştırma tüketiminden, kurum genelinde ölçeklenen sürekli ve gömülü zekaya doğru temel bir geçişi temsil ediyor.

Kyndryl Dünya Çapında Analist İlişkileri Direktörü Mark Terranova, 'Yüzlerce rapor okuyarak sonuç çıkarmak için 'insan zamanıyla' haftalar süren işleri artık dakikalar içinde yapabiliyorum,' dedi. 'Bu, paydaşlarıma kurum içinde çok daha hızlı ve daha iyi içgörülerle hizmet verebileceğim anlamına geliyor. Yapay zekanın insanla etkileşime girmesi gerekiyor. İyi yanıtlar bu şekilde alınır ve bence bu şu anda IDC için kilit bir fark yaratan unsurdur.'

IDC Quanta™'nın 2026 yazında genel kullanıma sunulması beklenmektedir. Lansmanda haberdar olmak için kayıt olun: idc.com/jointhewaitlist.

