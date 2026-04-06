ASELSAN, mobil elektronik harp kabiliyetlerini güçlendiren PUHU 3-LT Mobil V/UHF Elektronik Destek Sistemi'ni tanıttı. Sistem; hızlı kurulum, gelişmiş tarama ve yüksek hassasiyetli tespit özellikleriyle dikkat çekiyor.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni nesil elektronik destek sistemi PUHU 3-LT'yi kamuoyuna duyurdu. Seri üretimden sahaya indirilen sistemin, özellikle elektronik harp ve sinyal istihbaratı alanlarında önemli bir kapasite artışı sağlayacağı belirtildi.

Mobil yapısıyla öne çıkan PUHU 3-LT'nin otomatik kurulum özelliği sayesinde kısa sürede göreve hazır hale gelebildiği ifade edildi. Sistem, yüksek hızlı spektrum tarama kabiliyeti ile geniş frekans aralıklarında etkin analiz yapabiliyor.

Ayrıca yüksek doğrulukta yön ve konum bulma yeteneğine sahip olan sistemin, sahadaki tehdit unsurlarının hızlı ve hassas şekilde tespit edilmesine imkân tanıdığı kaydedildi. PUHU 3-LT'nin sahip olduğu Anti-Jam GPS sistemi sayesinde ise karıştırma girişimlerine karşı dayanıklılık sağladığı vurgulandı.

