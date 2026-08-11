İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, ağustos ayı meclis toplantısında kent genelinde sürdürülen yatırımlara ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Onat Tüneli'nde son aşamaya gelindiğini belirten Yıldır; İZSU'nun altyapı ve su yatırımlarından itfaiye filosunun güçlendirilmesine, Buca Metrosu'ndan yaşlılara yönelik hizmetlere kadar birçok alandaki çalışmaları anlattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Kültürpark 4 No'lu Hol'de yer alan Meclis Toplantı Salonu'ndaki oturumda kenti yakından ilgilendiren önemli konular gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı.



ONAT TÜNELİ'NDE UZLAŞI SÜRECİ SÜRÜYOR

Buca ile Bornova arasındaki ulaşımı sağlayacak Onat Tüneli hakkında bilgi veren Başkan Vekili Yıldır, yolculuk süresinin 45 dakikadan 10 dakikaya düşürüleceğini belirtti.

Yıldır, projenin etkileşim alanında kalan yapılarla ilgili süreçlerin devam ettiğini belirterek 'Satın alma işlemleri tamamlanan 29, satın alma veya kat karşılığı konusunda uzlaşı sağlanan 21, henüz ulaşım sağlanamayan 36, değerlendirme ve görüşme süreci devam eden 17 bina bulunuyor.

Satın alma işlemleri henüz başlamamış iki bina var. Toplam 144 binada çalışma yapılırken, 105 binada ikametin tehlikeli olduğu tespit edildi. Çalışmalar devam ediyor' dedi.



KEMERALTI'NDA 6,5 KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI

Başkan Vekili Yıldır, İZSU'nun Kemeraltı'ndaki altyapı projesi kapsamında 1 Eylül'de ihaleye çıkacağını belirterek, ' Dünya Bankası kredisiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Konak-Halkapınar-Mersinli-Umurbey-Halkapınar, Konak-Alsancak-Ege Mahallesi ve Konak-Karabağlar'daki muhtelif mahallelerde yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları yapılıyor.

Öz kaynaklarımızla Konak-Alsancak-Kordon bölgesinde yağmur suyu ve kanalizasyon, Çiğli-Balatçık bölgesinde yağmur suyu ve kanalizasyon, Bornova'nın Kazım Dirik, Ergene, Erzene ve Mevlana mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yürütülüyor. İzmir merkezde dört ayrı bölgede, dört ayrı ihaleyle yağmur suyu ve kanalizasyon ile içme suyu inşaatları gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Bayraklı'da muhtelif içme suyu yenileme, Konak ve Gaziemir Sarnıç'ta içme suyu yenileme, Kemalpaşa'da beş, Buca'da bir su sondaj kuyusu ve Sarıkız İçme Suyu Terfi İstasyonu inşaatı devam ediyor' diye konuştu.

DIŞ İLÇELERDE ALTYAPI VE SU YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Dış ilçelerdeki çalışmalara da değinen Yıldır, 'Kiraz merkezde yağmur suyu ve içme suyu, Ödemiş merkezde yağmur suyu ve içme suyu isale hattı, Tire merkezde yağmur suyu, Seferihisar merkezde içme suyu ve Düzce-Akarca ile muhtelif mahallelerde kanalizasyon çalışmaları yürütülüyor.

Urla merkez ve Altıntaş Mahallesi'nde yağmur suyu, Kadıovacık, Birgi, Uzunkuyu ve Zeytinler'de içme suyu çalışmaları yapılıyor. Urla Bademler'de paket atık su arıtma tesisi, Menemen Ulukent'te atık su iletim hattı, Aliağa Yeni Şakran'da kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi, Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nde yağmur suyu, Dikili'de atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon, merkezde 5 bin metreküplük içme suyu deposu, Kınık'ta ilçe merkezi içme suyu ve Bergama'nın çeşitli mahallelerinde içme suyu çalışmaları sürüyor.

Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ ve Kiraz'da 41; Seferihisar, Urla ve Karaburun'da 11; Bergama, Kınık, Aliağa, Dikili ve Menemen'de ise 23 su sondaj kuyusu çalışması yürütülüyor. Su konusu oldukça önemli. İZSU'nun çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor' şeklinde konuştu.



HER ALANDA YOĞUN MESAİ

Yıldır, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında 13.5 milyon Euro'luk yatırımla İzmir İtfaiyesi filosunun güçlendirileceğini, insansız yangın söndürme araçlarının 2028'de çalışmaya başlayacağını söyledi.

Yaşlı dostu kent İzmir'de yaşlı sayısının yaklaşık 500 bin olduğunun tahmin edildiğini aktaran Yıldır, huzurevleri, evde bakım, sağlıklı yaş alma merkezi, ileri yaşlılara indirimli ve ücretsiz ulaşım, alzhaymır ve demans merkezi, emekli dayanışma kartı, üçüncü yaş üniversitesi gibi çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Buca Metrosu'nda çalışmaların kesintisiz sürdüğünü ifade eden Yıldır, İzmir Otogarı konusundaki hukuki mücadelenin İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandığını sözlerine ekledi.