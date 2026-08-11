Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı kapasitesini güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Nilüfer ilçesinde kanalizasyon hattı yenilemelerinin yanı sıra yağmur suyu ağı bulunmayan bölgelere de yeni hatlar kazandırıyor.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Başkan Vekili Şahin Biba'nın göreve geldiği 10 Nisan'dan bugüne kadar geçen süre zarfında altyapı ve ulaşım yatırımlarında vites yükselten Büyükşehir Belediyesi, sadece temmuz ayında 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ataevler Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde önemli bir altyapı çalışmasını daha tamamladı. Bölgenin mevcut ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hem kanalizasyon sistemi güçlendirildi hem de yağmur sularının kontrollü şekilde tahliyesine yönelik yeni bir hat oluşturuldu.

Çalışmalar kapsamında artan yoğunlukla birlikte bölgenin ihtiyacını karşılamakta yetersiz mevcut kanalizasyon hattı rehabilite edilerek altyapı kapasitesi artırıldı. Ayrıca daha önce yağmur suyu altyapısı bulunmayan caddeye, yağmur suyu hattı da kazandırıldı. Bu yatırımla yağmur sularının güvenli ve kontrollü şekilde tahliye edilmesi ve özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

BUSKİ ekiplerinin çalışmasıyla altyapı sorunlarının son bulacağını söyleyen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.