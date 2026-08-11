Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü yol hamlesine Turgutlu ilçesiyle devam ediyor. Dalbahçe, Osmancık ve Yayla mahallelerini birbirine bağlayan stratejik güzergâhta başlatılan kapsamlı asfalt çalışmasıyla bölge halkının uzun süredir beklediği konforlu ulaşım hayali gerçeğe dönüşüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte sahada inceledi. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları da katılarak heyecana ortak oldu.

Üç mahalleyi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan 5,5 kilometrelik aks üzerinde yürütülen çalışmalarda modern standarda geçiliyor. Ulaşımın en yoğun olduğu 3 kilometrelik bölümde dayanıklı ve yüksek konforlu sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, kalan 2,5 kilometrelik hatta ise soğuk asfalt uygulamasıyla yol güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor.

Saha incelemesinde değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hizmet atağının kesintisiz süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

'Bu yıl sadece Turgutlu'da değil, Manisa'mızın dört bir yanında sıcak ve soğuk asfalt serimlerimize devam ediyoruz. Bugün burada bölge ulaşımı için kritik önem taşıyan 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını yerinde takip ettik. Ekonomik zorluklara ve tüm kısıtlara rağmen mazeret üretmeden tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Turgutlu Belediyemiz ve tüm ilçe belediyelerimizle kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde altyapıdan üstyapıya kadar Manisa'mıza değer katmaya devam edeceğiz. Yenilenen yolumuzun Turgutlu'muza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'