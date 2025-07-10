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Bakanlık, Tutdere’nin hakkında verilen konutu terk etmeme adli kontrol kararı doğrultusunda, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması yaptı.

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