ERDOĞAN DEMİR-EDİRNE (İGFA) - Trakya'nın bereketli iç sularında balık popülasyonunu korumak ve ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl uygulanan av yasağı dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tebliği doğrultusunda, özellikle bölge balıkçılığının temel taşları olan sazan ve yayın balığı için koruma kalkanı devreye girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğ uyarınca, bölgemizdeki göl, gölet ve nehirlerde sazangiller ve yayın balığı avcılığı 15 Mart itibarıyla yasaklandı. 15 Haziran'a kadar sürecek olan bu yasakla, balıkların üreme dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlaması ve popülasyonun korunması hedefleniyor.

Amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ kapsamında, iç sularımızda yeni bir dönem başladı. Balıkların yumurtlama dönemine girmesiyle birlikte, neslin devamlılığı için hayati önem taşıyan av yasağı süreci, kolluk kuvvetleri ve tarım müdürlükleri tarafından sıkı bir şekilde takip edilecek.

ÜREME DÖNEMİNE TAM KORUMA

Yetkililer, yasağın sadece bir kısıtlama değil, gelecekteki balık stoklarını güvence altına alma hamlesi olduğunu vurguladı. Özellikle sazan ve yayın gibi türlerin bu dönemde avlanması, milyonlarca yeni balığın suya karışmasını engellediği için ekolojik dengede ciddi hasarlara yol açabiliyor.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

15 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek olan yasak dönemi boyunca;

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri sahada denetim yapacak.

İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Bot Komutanlıkları iç sularda kaçak avcılığa karşı devriye faaliyetlerini artıracak.

Kurallara uymayanlara yönelik ağır idari para cezaları ve av malzemelerine el koyma işlemleri uygulanacak.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Vatandaşların kaçak avcılıkla mücadelede aktif rol oynaması istenirken, yasağa uymayanların derhal yetkili birimlere bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Doğal yaşamın korunması adına balıkçıların göstereceği hassasiyetin, gelecek nesillere daha zengin bir su ekosistemi bırakacağı hatırlatıldı.