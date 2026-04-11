ENGİN YILMAZ BALIKESİR (İGFA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir'de düzenlenen resmi törende, teşkilatın köklü geçmişi ve görev anlayışı vurgulandı.

Törene, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca, Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Başkanı Metin Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Volkan Hedef ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği Başkanı Turan Gürbüz ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

BALEMDER BAŞKANI'NDAN DUYGUSAL MESAJ

Tören sonrası açıklama yapan (BALEMDER) Balıkesir Emekli Emniyet Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmaz yaptığı açıklamada:

'Emniyet Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, devletimiz ve aziz milletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve ebediyete irtihal eden emniyet teşkilatı mensuplarımızı rahmetle anıyorum.

Bizler, Emniyet Teşkilatının şerefli üniformasını taşırken, şan ve şerefle dolu bu köklü teşkilatın bir mensubu olmaktan her zaman gurur duyduk. Görevimizi ifa ederken, devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca çalışan bir anlayışla hareket ettik.

Bu kutsal görev bilinciyle yetişen bizler, aynı sorumluluk duygusunu bizden sonraki nesillere de örnek olacak şekilde taşımaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, tüm teşkilat mensuplarımızın ve emekli meslektaşlarımızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.'

TÖREN İYİ DİLEKLERLE TAMAMLANDI

Program, katılımcıların günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmeleri ve iyi dilek mesajlarıyla sona erdi.