

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ve alt kadrosundan önemli isimlerin gözaltına alınmasıyla başlatılan operasyon devam ediyor. İBB'ye yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen kişi sayısının 53 olduğu öğrenildi.

İBB operasyonunda yeni dalga: İSKİ Genel Müdürü dahil çok sayıda isim gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan son soruşturmada, 53 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

SABAH SAATLERİNDE EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

İBB’ye yönelik operasyon kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen .operasyonla gözaltına alındı.

Alpay ve Başa’nın evinde arama yapıldı.

Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Daires Başkanı Ayhan Koç, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

MURAT ONGUN'UN EŞİ GÖZDEM ONGUN VE CAN AKIN ÇAĞLAR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gözaltılara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir.

Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir."