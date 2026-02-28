Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Günü Toplantıları ile vatandaşlarımızın talep ve önerilerini doğrudan dinlemeye devam ediyor.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi konferans salonunda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda şeffaflık, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri vurgulandı. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak karşılıklı anlayış ve gönül birliği içerisinde geçen toplantıda, vatandaşların talep ve önerileri tek tek dinlendi.





Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iletilen her konunun titizlikle not alınmasını sağlayarak, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu. İlgili birimlere gerekli talimatları veren Kahveci, sürecin yakından takipçisi olacağını ifade etti.



Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ikliminde gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'na katılan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek toplantıların devam etmesi yönündeki temennilerini paylaştı.