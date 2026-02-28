Doğruyol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nezaket ziyareti kapsamında Doğruyol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli açıklamasında 'Sahur programımız kapsamında Nevşehir'in sevilen Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ettik. Gece geç bir saat olmasına rağmen Belediye Binasındaki çalışma ofisinde bizleri misafir eden sayın başkana nazik misafirperverliği için teşekkür ederim. Nevşehirli hemşerilerimizin gönlünü kazanmış genç bir siyasetçi olarak önümüzdeki dönem Türkiye siyasetinde de adından sıkça söz ettireceğine inanıyorum. Kendisine başarılar dilerim' diye konuştu.

Ziyaret hakkında konuşan Başkan Rasim Arı 'DYP Genel Başkanı Sayın Cenk Küpeli ve heyetini Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için Sayın Genel Başkan Küpeli ve heyetine teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.