Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 'UCI Cycling for All' kategorisinde düzenlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi Granfondo Bursa yarışları Mudanya Kaymakamlığı ve Mudanya Belediyesi'nin de destekleriyle gerçekleşti. Bursa Özlüce Bulvarı'ndan start alan yarışta iki farklı parkurda binlerce pedal çevirdi.

BURSA (İGFA) - Dünyaca ünlü GranFondo Bisiklet Yarışları'nın Bursa etabı, Mudanya'da büyük heyecana sahne oldu. Sporcular, 84 ve 56 kilometrelik parkurlarda tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde yarıştı.

İtalya'dan dünyaya yayılan prestijli GranFondo Bisiklet Yarışları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 'UCI Cycling for All' kategorisi kapsamında organize edildi.

Yarışın start ve finiş noktası Bursa Nilüfer Özlüce Bulvarı olarak belirlenirken, 84 ve 56 kilometrelik iki ayrı parkurda düzenlenen yarışlarda sporcular, Mudanya'nın da yeşil doğası ve tarihi atmosferi eşliğinde pedal çevirdi.

Yarış boyunca ilçede renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Mudanya protokolü, yarışmacıları Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nda alkışlarla karşıladı.

Protokol üyeleri organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilerek sporun ve bisiklet kültürünün desteklenmeye devam edeceğinin mesajını verdi.