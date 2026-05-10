Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Kadınlar 3. Lig'de Ağrı'yı temsil eden Bayazıtspor, sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Muş Bulanık Bilican Spor'a konuk oldu.

Zorlu deplasman mücadelesinde baştan sona istekli ve mücadeleci bir oyun ortaya koyan Bayazıtspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan Ağrı temsilcisi, hücum hattındaki etkili performansıyla rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

Mücadelede Bayazıtspor adına yıldızlaşan isim Canan Dursun oldu. Attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Dursun, sezonun ilk maçında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik ekip ve futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşarken, deplasmanda alınan bu kritik galibiyet takımda moral ve özgüveni artırdı.

CANAN DURSUN GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Bayazıtspor'un Muş deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyet, takımın lige hazır olduğunu gösteren önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Sahada mücadele gücü yüksek, organize ve istekli bir oyun sergileyen Ağrı temsilcisi, sezonun ilk haftasında üç puanı hanesine yazdırarak Kadınlar 3. Lig'e iddialı bir başlangıç yaptı.

Lige galibiyetle başlayan Bayazıtspor, gözünü şimdi hafta içi oynanacak karşılaşmaya çevirdi. Ağrı temsilcisi, önümüzdeki çarşamba günü kendi sahasında Iğdır temsilcisini konuk edecek. Teknik heyetin bu maç öncesi takımın moral seviyesinden memnun olduğu belirtilirken, Bayazıtspor'un iç sahadaki ilk maçında da galibiyet hedeflediği ifade edildi.