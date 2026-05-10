BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Aliağa Petkimspor'u ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'da oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin 7-0'lık başlangıcı karşısında ilk basketlerini mola dönüşü Yiğitcan Saybir ve Alex Perez'in üçlükleriyle buldu.

Kaptan Tolga Geçim'in orta mesafeli basketi sonrası konuk takım, üst üste sayılar bularak 7. dakikada 9 sayılık fark (8-17) yakalarken, Bursa ekibi çeyreğin kalan bölümünde Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz ile sayılar bulsa da ilk periyodu 13-21 geride kapattı.

İkinci çeyreğe de 7-0'lık seri ile başlayan Petkimspor, 11.30'da 15 sayılık fark (13-28) yakalayınca Koç Murat Yılmaz'ın molası geldi. Mola dönüşü Hugo Besson ile skor üreten TOFAŞ Basketbol Takımı, Sadık Emir Kabaca ve Alex Perez'in üçlükleriyle 14. dakikada durumu 23-33 yaptı. Hugo Besson ve Marek Blazevic'in sayılarıyla 15.30'da farkı 4'e (29-33) çeken ev sahibi takım, rakip sayılarına engel olamayınca 18. dakikada fark yeniden çift hanelere çıktı: 29-42. Son bölümde Marek Blazevic, Alex Perez ve Hugo Besson ile skor bulan TOFAŞ, soyunma odasına 35-47 geride girdi.

Üçüncü periyoda Hugo Besson'un basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek başında Yiğitcan Saybir ve Alex Perez'in sayılarıyla 22. dakikada farkı tek haneye çekti: 41-50. Alex Perez ve Lynn Kidd'in skor katkısı 26.30'da durumu 47-55 yaparken, Yiğitcan Saybir ve Hugo Besson'un sayılarıyla bu bölümde 8-0'lık seri yakalayan Bursa ekibi 27.30'da farkı 4'e indirdi: 51-55. Furkan Korkmaz ve Hugo Besson'un üçlükleriyle farkı 1'e (57-58) çeken TOFAŞ, dördüncü çeyreğe Furkan Korkmaz'ın son saniye basketiyle 59-58 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyreğin başında David Efianayi'nin basketine Sadık Emir Kabaca'nın üçlüğüyle karşılık veren TOFAŞ, son 5 dakikaya 63-67 geride girerken, Hugo Besson'un turnike basketi bitime 4.38 kala farkı 2'ye indirdi: 65-67. Furkan Korkmaz'ın üçlüğüyle bitime 1.25 kala 68-67 öne geçen Bursa temsilcisi, Alex Perez'in üçlüğüyle bitime 34 saniye kala skoru 71-69 yaparken, bitime 7 saniye kala skor Stanley Whittaker'un basketiyle 71-71 eşitlendi. Son hücumda Alex Perez ile skoru bulan TOFAŞ, parkeden 73-71 galip ayrıldı.





Petkimspor karşısında TOFAŞ'ta Alex Perez ve Hugo Besson 17'şer sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Furkan Korkmaz 11 sayı; Yiğitcan Saybir ise 9 sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu sonuçla 12. galibiyetine ulaşarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu 10. sırada tamamladı.