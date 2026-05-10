'Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!' sloganıyla düzenlenen 4. Salomon Çeşme Yarı Maratonu büyük ilgi gördü. 43 ülkeden 3 bin 450 sporcunun katıldığı organizasyon, Çeşme'ye hem spor hem de turizm hareketliliği kazandırdı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in turizm merkezi Çeşme, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na ev sahipliği yaptı. Salomon'un isim sponsorluğunda, Argeus Travel & Events organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte sporcular; 21K Yarı Maraton, 10K Yol Koşusu ve 5K Gün Batımı Koşusu'nda ter döktü.

21 kilometrelik yarı maraton Çeşme şehir merkezinden start alıp aynı noktada sona ererken, 10K koşusu Alaçatı'dan başlayarak Çeşme'de tamamlandı. Organizasyonun startını Çeşme protokolü ile organizasyon ve sponsor temsilcileri birlikte verdi. Bu yıl 43 ülkeden toplam 3 bin 450 sporcunun katıldığı yarış, uluslararası kimliğiyle dikkat çekti. Organizasyonun çocuklara özel ayağında ise minikler parkura çıkarak renkli görüntüler oluşturdu. Yarış sonrası yapılan çekilişle 10 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, organizasyonun her yıl büyüdüğünü belirterek Çeşme'nin spor turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geldiğini söyledi. Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ise yarışın Türkiye'nin önde gelen yarı maratonları arasına girdiğini ifade ederek gelecek yıl hedeflerinin 5 binin üzerinde katılımcı olduğunu açıkladı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

PARKURLARDA DERECEYE GİRENLER ŞÖYLE:

21K SALOMON ÇEŞME YARI MARATONU

Erkekler:

1 - Üzeyir Söylemez 1:11:52.81 (Türkiye)

2 - Nihat Bilici 1:13:25.13 (Türkiye)

3 - Suat Karoğlu 1:18:49.76 (Türkiye)

Kadınlar:

1 - Özlem Özgün 1:32:22.06 (Türkiye)

2 - Betül Şen Tanrıverdi 1:32:35.22 (Türkiye)

3 - Gülşen Çerçi 1:33:50.92 (Türkiye)

ÇEŞME 10K YOL KOŞUSU

Erkekler:

1 - Muhammed Kül 0:31:57.84 (Türkiye)

2 - Keremcan Çelik 0:33:35.69 (Türkiye)

3 - Ufuk Arda 0:33:39.18 (Türkiye)

Kadınlar:

1 - Anna Kantarmış 0:40:45.52 (Türkiye)

2 - Esen Cıvlan 0:42:02.22 (Türkiye)

3 - Selma Altundis 0:42:57.68 (Türkiye)

5K GÜN BATIMI KOŞUSU

Erkekler

1 - Emir Salih Karakuzu 0:19:47.36 (Türkiye)

2 - Savas Spanudis 0:20:07.34 (Yunanistan)

3 - Alexandros Nikolakis 0:20:47.36 (Yunanistan)

Kadınlar

1 - Ravza Aktan 0:23:12.67 (Türkiye)

2 - Maria Moniodi 0:24:17.69 (Türkiye)

3 - Doğa Gürsoy 0:28:39.17 (Türkiye)