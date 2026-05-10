Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sezonun sona ermesinin ardından Bursa'daki spor kulüpleri ve spor emekçilerine teşekkür ederek, Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Zafer Spor ile Yenişehir Belediyespor'u kutladı.

BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezon boyunca mücadele eden Bursa'daki spor kulüplerini, sporcuları ve teknik ekipleri tebrik etti.

Başkan Vekili Biba paylaşımında, kentte sporun gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, 'Bursamızda sezon boyunca büyük bir özveriyle mücadele eden tüm spor kulüplerimizi, sporcularımızı, teknik ekiplerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı. Sezon boyunca centilmence bir rekabet yaşandığını vurgulayan Biba, 'Kazananın her zaman Bursa sporunun ruhu olduğu bir sezonu geride bıraktık' değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel Amatör Lig'de Bursa'yı temsil edecek takımlara da başarı dileklerini ileten Biba, Zafer Spor ve Yenişehir Belediyespor'u kutlayarak yeni sezonda başarı temennisinde bulundu.