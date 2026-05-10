AĞRI (İGFA) - AKSA Doğalgaz 15. Kurumlar Arası Futbol Ligi'nde günün dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti ile Ağrı Türk Şeker Spor karşı karşıya geldi. Bol mücadeleye sahne olan maçta Ağrı Türk Şeker Spor, Burhan Gökçe'nin attığı 3 golle rakibini 3-2 mağlup etti.

Turnuvanın tempolu geçen müsabakalarından biri olan karşılaşmada Ağrı Türk Şeker Spor, Burhan Gökçe'nin etkili performansıyla sonuca gitti. Hat-trick yapan Burhan Gökçe, takımına galibiyeti getirirken, Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti'nin golleri ise İhsan ve Latif'ten geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele, izleyenlere keyifli anlar yaşatırken iki takım da sahada ortaya koyduğu mücadeleyle alkış topladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın, müsabakanın futbol adına güzel görüntülere sahne olduğunu belirterek, 'Göz zevki yüksek, kaliteli bir müsabaka oldu. Turnuvanın ilk maçında yenilmiş olsak bile dostluk kazandı. Şeker Ağrı Türk Şeker Spor'u gerçekten şeker gibi eritmek isterdik ama direkten dönen toplar, hakemin yanlış kararları müsabakanın bu skora gelmesine sebebiyet verdi. İki takımı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki müsabakalara bakacağız' diye konuştu.