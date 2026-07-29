SASKİ, İstiklal Mahallesi'nde 3 bin 500 metrelik yeni yağmur suyu hattı inşa ediyor. Çalışmalar kapsamında Maliye Caddesi'nin Bölge Adliye Mahkemesi önünde kalan kısmı 29 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan İstiklal Mahallesi'nde yoğun yağışlarda yaşanabilecek su birikintilerini önlemek ve bölgenin yağmur suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Proje kapsamında mahalleye toplam 3 bin 500 metrelik yeni yağmur suyu hattı kazandırılacak. Güçlü altyapı sayesinde yağmur suları güvenli şekilde tahliye edilerek hem taşkın riski azaltılacak hem de ulaşımın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek.

Trafik düzenlemesi yapılacak

Çalışma süresince İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi'nin Serdivan'dan Donatım istikametine giden bölümü, 29 Temmuz Çarşamba ile 5 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ulaşım belirlenen alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanacak.

Çalışma takvimi vatandaş yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi

Kurum, altyapı çalışmalarını planlarken bölgedeki trafik yoğunluğunu ve vatandaşların günlük yaşamını göz önünde bulundurdu. Özellikle kamu kurumlarındaki hareketliliğin azaldığı, adli tatil dönemi tercih edilerek çalışmaların trafik akışını en az etkileyecek tarihlerde yürütülmesi planlandı.