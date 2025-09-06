İBB Gençlik Ofislerinde 2025 yılı üçüncü dönem başvuruları başladı. Bu dönem 3 ana başlıkta, 14 farklı branşta eğitimler düzenlenecek. Ücretsiz eğitimlere başvurular İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden alınacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 15-29 yaş arası gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve kariyerlerini desteklemek amacıyla düzenlenen kurs ve seminerlerin gerçekleştirildiği İBB Gençlik Ofislerinde, 2025 yılı üçüncü dönem başvuruları başladı. Haftanın yedi günü hizmet veren Gençlik Ofislerinde üçüncü dönem eğitim programları 29 Eylül’de başlayacak. Ücretsiz olarak sunulan eğitimler, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayacak. 28 Aralık’ta tamamlanacak programlar, hem öğrenim hayatına devam eden hem de iş hayatına adım atmaya hazırlanan gençler için tasarlandı.

9 NOKTA 14 FARKLI BRANŞ

Eğitimler 9 noktada yer alan İBB Gençlik Ofisleri’nde gençlerin okul, staj ve sınav programları dikkate alınarak programlar oluşturuldu. Oluşturulan eğitim takvimi kapsamında yabancı dil, sanat ve ilk yardım kategorilerinde eğitimler verilecek.

İLK YARDIM DERSLERİ DE VAR

İBB Gençlik Ofisleri çalışmalarına katılan gençler yabancı dil kategorisinde İngilizce dil bilgisi (gramer), İngilizce konuşma, YDS hazırlık; Korece ve Almanca dersleri, sanat kategorisinde ise resim, bateri, tiyatro, piyano, şan, kamera önü ve oyunculuk, konservatuara hazırlık (tiyatro), tiyatro, oyun çıkartma atölyesi ve hikâye anlatıcılığından oluşan dersler alıyor. Bununla birlikte gençler üç aylık takvim içinde ilk ve acil yardım dersleri de alacak.

BAŞVURULAR “İSTANBUL SENİN” UYGULAMASINDAN ALINIYOR

3. dönem için bin 276 gence eğitim verilmesi planlanan İBB Gençlik Ofislerine son başvuru tarihi 10 Eylül olarak belirlendi. Başvurular “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden alınıyor.