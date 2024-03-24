Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin İstanbul İl Teşkilatı ile seçim sürecini değerlendirdi.

Toplantı çıkışında soruları cevaplandıran BTP lideri gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüseyin BAŞ Rusya’nın başkenti Moskova’daki terörist saldırı, İsrail’in Gazze’deki soykırımı, bölgedeki genel durum ve seçim süreci üzerine açıklamalar yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şunları söyledi;

“Dünya yeni bir savaşa doğru ilerliyor”

“Malumunuz Rusya'da bir terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırıda 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Bölgemizde bir terörize faaliyetin uzun yıllardan beri hem kuzeyimizde hem güneyimizde hem doğumuzda yaşandığını biliyoruz. Bu durum sadece kendi ülke topraklarımızda değil coğrafyanın tamamında yaşanıyor. İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik ortada. Bugünlerde İsrail'in Lübnan'a ciddi anlamda bir bombalı saldırı yaptığı, oraya füzeler yolladığını biliyoruz. Suriye'nin karışıklığı ortada, Irak ortada, Libya'nın hali ortada. Bölgede ciddi anlamda bir karmaşa söz konusu. Bütün analizcilerin ortak görüşü dünyanın bir yeni savaşa doğru hızla ilerlediği yönünde. Bu, gelecek nesiller açısından hem ürkütücü hem de endişe verici bir durum.

“Savaşlar bir avuç yöneticinin ihtirasının sonucu”

Bunun sebebine indiğimiz zaman şunu gözlemliyoruz; aslında bir avuç yönetici şahsi ihtiraslarını başka başka kılıflar adı altında ortaya koyarak, kimisi milliyetçilik, kimisi kamu güvenliği, kimisi doğal rezervler vs. adı altında diğer ülkelerle savaşmaya kalkışıyor. Bu da bu yöneticilerin aslında ihtiraslarından kaynaklanıyor. Ben Türkiye ve bütün dünyada bu yönetici güruhun, yıllardan beri bütün dünyayı yöneten aynı insanların değişmesi tarafında duran biriyim. Zaten siyasi yolculuğumuzu da bunun üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. Bir anlayışın değişmesi gerekiyor. Çünkü bu gidişatla gerçekten bir savaş kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu toplumların, milletlerin, halkların istediği bir durum değil. Bu, halkların üzerinden spekülasyon yapan onları başka başka saiklerle kendi etrafında kenetleyen bir avuç insanın aslında ihtirasların sonucu. Bunu bütün dünyada değiştirmemiz lazım, bütün dünyanın geleceği açısından.

“Bu seçimde yöneticilere ‘bir dur’ mesajını verebiliriz”

Bu sadece ülkemizi değil bütün dünya insanlığını ilgilendiren bir durum. Bunu Türkiye'de başlatabiliriz. Önümüzdeki seçimler bunun için büyük bir fırsat esasında. Bir yönetim değişikliğini bu seçimde hayata geçirmemiz mümkün olmayabilir ama yöneticilere ‘bir dur’ mesajını verebiliriz, yöneticilere bu kadar rahatlıkla hareket edemeyeceklerini gösterebiliriz ve gençlerin hem Türk siyasetinde, hem bütün dünya sahnesinde aktif olabileceğini bütün dünyaya Türkiye üzerinden gösterebiliriz. O yüzden biz teşkilatımızla yaptığımız toplantılarda da sürekli bunun üzerinde duruyoruz, altını çiziyoruz. Arkadaşlarımız da bu konuda çok motiveler ve saha çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

“Ülkemizden açtığımız bir değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemekten bahsediyorum”

Ülkemizden açtığımız bir değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemekten bahsediyorum. Eğer Türkiye bu noktada gerçek ve doğru bir tutum izleyebilirse bölgesini huzura kavuşturabilir. Türk gençliği olarak biz bunu yapabiliriz. Bunun ardından bütün dünyayı huzura götürebiliriz. Başkalarının kaynağına göz dikmiş bazı yöneticilerin ihtiraslarının ortaya çıkardığı savaşlar…. Aslında kendi kaynakları, kendi imkanları o ülkelere yetebilirdi ama bununla yetinmediler ve hep başkalarının mallarında, başkalarının kaynaklarında gözleri oldu. Bütün dünyaya şunu göstermek bizim asli

vazifemizdir; bütün ülkelerin, her birimizin kendi kaynağı, kendi iş gücü, kendi insan gücü, kendi ülkesine yeterli olabilecek derecededir. Bunu Türkiye'den başlatmak istiyoruz. Bu seçim bu meşaleyi yakmak için büyük bir fırsat.

“Fırsat pusulası; 3 pusuladan en az birinde destek istiyoruz”

Ben bütün seçmenimize şunu da söylemek istiyorum; bu yerel seçimde, özellikle Anadolu'da insanımızın bazı ikili diyalogları, bazı ikili ilişkileri, bazı oy sözleri, bazı bağlı olduğu mecburiyetler olabilir. Yıllardan beri oy verdiği insanlara veya partilere oy vermeye devam devam etme zorunluluğu hissedebilirler. Bunu normal karşılıyorum aslında ama bütün seçmenimize de şu mesajı vermek isterim; gençlerin yarınlarına yapacakları yatırımlar, onlara kâr olarak, getiri olarak dönecektir. Biz BTP olarak ülkeyi düşünen, ülkenin yarınlarını düşünen bir siyasi partiyiz. Bu seçimde vatandaşlarımızın önlerine aslında bir fırsat pusulası geliyor. İl belediyesi, ilçe belediyesi ve encümen listelerinin olduğu bir pusula gelecek bütün seçmenlerimize. Biz BTP olarak bütün pusulalarda, Türkiye'nin her yerinde varız. Dolayısıyla mutlaka o üç pusuladan üçünde de, olmadı ikisinde, olmadı mutlaka en az bir tanesinde seçmenimizin desteğini parti olarak istiyoruz, bekliyoruz. Bütün pusulalarda var olacağız. BTP bütün illerde ve bütün ilçelerde ve bütün beldelerde logosuyla, adayıyla var olacak. Ben vatandaşlarımızdan mutlaka en az birinde BTP’yi desteklemelerini de rica ediyorum.”