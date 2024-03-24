Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitinginde yaptığı konuşmada, “2002’de Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak, bugün de aynı prensiplere bağlıyız. Tüm renkleriyle, tüm farklılıklarıyla, güzellikleriyle Türkiye’yi kucaklayan bir anlayışla 85 milyona aşkla hizmet ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul mitingine katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, milletten gelen geri dönüşlere göre kendilerini sürekli yenileyen ve ufuklarını genişleten, eksiklerini ve hatalarını inkâr etmeyen bir ekip olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de, hem İstanbul’da, hem tüm Türkiye sathında bizden daha dinamik, bizden daha enerjik, bizden daha vizyon sahibi bir kadro göremezsiniz. Varsın onlar karınlarında kırk tilki dolaştırıp kırkının da kuyruğunu birbirine değdirmeyecek ihtiraslar ve cinlikler peşinde koşsunlar. Biz hasbi ve harbi duruşumuzla hep milletimizin emrinde, hizmetinde, huzurunda olacağız” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADAKİ TÜM MAZLUMLARIN UMUDU HÂLİNE GELEN BİR TÜRKİYE BİZİM REFERANSIMIZDIR”

“Referanslarınızı nereden verdiğiniz, sizin nereden beslendiğinizi gösterir” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin bizatihi kendisinin, kendilerinin referansı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “İstanbul’la birlikte diğer 80 vilayetimize kazandırdığımız eserler, bizim referansımızdır. Hak ve özgürlükler alanında hayata geçirdiğimiz tarihî reformlar, bizim referansımızdır. Demokrasimizi vesayetin sultasından kurtararak güçlendirmemiz, bizim referansımızdır. Millî iradenin önündeki engelleri kaldırarak ülkemizde hâkim kılmamız, bizim referansımızdır. Dünyadaki tüm mazlumların umudu hâline gelen bir Türkiye gerçeği, bizim referansımızdır. Girdiğimiz 17 seçimin hepsinden zaferle çıkmamızı da aynı şekilde, bu referanslarımıza borçluyuz.”

Her seçim öncesinde insanları korkutmak için kendileriyle ilgili ortaya bir sürü yalan ve iftira atıldığını; ama bir kez olsun haklı çıkmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istismar siyaseti yapmadıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle, kökeniyle, hayat tarzıyla ilgilenmedik. Sandıkta hangi partiye oy verdiğine bakmadık. Ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersiyle ittik. Belediyelerimizin ve kamu kurumlarının kapılarını, Türkiye’ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese açık tuttuk. Siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüştürülerek, insanlarımız arasında bir fitne unsuru hâline getirilmesine müsaade etmedik. Hele hele kazanma değil, sadece kaybettirme şantajıyla siyaset yapma fırsatçılığına hiç dönüp bakmadık.”

Biz 1994’te İstanbul’un emanetini devralırken neredelerse, 2002’de Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorlarsa, bugün de aynı prensiplere bağlı olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm renkleriyle, tüm farklılıklarıyla, güzellikleriyle Türkiye’yi kucaklayan bir anlayışla 85 milyona hizmet ediyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.