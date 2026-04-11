TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İGFA) - TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, rahatsızlanarak ambulansla Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cindoruk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1933 doğumlu olan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze işlemleri ile ilgili bir açıklama yapılmazken, TBMM'de bir tören düzenlenmesi bekleniyor.

1933'te İzmir'de doğan Hüsamettin Cindoruk, 1955 yılında avukat oldu. Demokrat Parti, Hürriyet partsi, Doğru Yol Partisi'nde çeşitli görevler alırken, Demokrat Türkiye Partisi'nin genel başkanlığını yaptı.

Cindoruk, evli ve 3 çocuk babasıydı.